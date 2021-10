Sur un rythme soutenu, l'Etat maintient ses efforts dans la concrétisation des reformes lancées, en vue d'atteindre l'inscription d'indicateurs macroéconomiques, à même d'emprunter un chemin sécurisé vers l‘équilibre des comptes. C'est dans cette optique, que le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmène Benabderahmane s'est attardé lors de la présentation du PLF 2022, devant la commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale, sur les axes centraux de la nouvelle stratégie économique, précisant que «l'économie nationale, bien que fortement touchée par le double choc de la crise sanitaire et financière, a fait preuve d'une certaine souplesse, face à ces tensions grâce aux mesures prises par les pouvoirs publics s'agissant de la préservation de l'activité économique». Il faut dire que devant les situations complexes de précarité et de perte d'emplois ressenties par une large partie de la population, les mesures de prévention contre la pandémie, et les décisions prises pour maîtriser la crise, a abouti à des conditions qui permettent un retour progressif à la vie normale et à la reprise des activités. Pour ce faire, la mise en place de nouvelles règles de gestion, s'inscrit dans l'importance d'un redémarrage sur des bases solides de l'économie nationale. Dans ce sens, le Premier ministre indique que «l'année 2022 devrait être consacrée au renforcement des mesures approuvées par les pouvoirs publics, en vue de stimuler et diversifier l'activité économique pour relancer la croissance, réduire la,dépendance aux hydrocarbures, rééquilibrer les comptes spéciaux de l'Etat à moyen terme, assurer la soutenabilité budgétaire, ainsi que le maintien et la rationalisation du soutien de l'Etat aux catégories nécessiteuses, en vue de préserver les acquis sociaux aux citoyens». Des axes incontournables, pour lesquels une dynamique est en train de se mettre en place pour recadrer les objectifs et instaurer les moyens humains et matériels pour les atteindre, dans l'optique d'une relance économique totalement en rupture avec les anciennes pratiques, et avec l'ordre mafieux qui régnait durant des décennies. Il est question en priorité pour l'Etat, de l'importance «des mesures législatives prévues au PLF 2022, en tête desquelles, la réforme du système fiscal qui vise à renforcer la justice fiscale par une distribution équitable des charges fiscales entre les opérateurs économiques, les individus et les familles».

Autant de fronts à mener, en même temps que l'implication de tous les secteurs, et la convergence de leurs visions dans la même direction, est plus qu'incontournable.