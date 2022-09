La relance les liens bilatéraux entre les deux pays, conclue au terme de la visite de trois jours du chef de l'État français est en voie de concrétisation. Le Premier ministère a indiqué avant-hier, dans un communiqué, qu'Aïmene Benabderrahmane a reçu un appel téléphonique de son homologue française, Élisabeth Borne, avec laquelle il a passé en revue les voies et les moyens du renforcement des relations bilatérales. Les deux responsables ont réaffirmé «la volonté politique des dirigeants des deux pays d'oeuvrer au renforcement des relations bilatérales, notamment à l'occasion de la tenue de la Commission gouvernementale algéro-française de haut niveau, prévue les 8 et 9 octobre 2022 à Alger», souligne la même source. En fait, cette conférence de haut niveau est l'objet de la visite en Algérie, d'Élizabeth Borne, laquelle sera accompagnée d'une importante délégation gouvernementale. La 5e session du Comité intergouvernemental de haut niveau (Cihn) sera coprésidée par les deux Premier ministres.

À titre de rappel, lors de la visite d'Emanuel Macron fin août dernier, il a été convenu de relancer plusieurs comités intergouvernementaux dont le Cihn, le Comité mixte économique franco-algérien, le Comité de dialogue stratégique algéro-français et l'intensification des visites de haut niveau. Les membres des gouvernements français et algérien se réuniront afin de réaffirmer leur détermination à approfondir la coopération bilatérale dans les domaines d'intérêt commun. Divers points seront au menu de ce Comité intergouvernemental de haut niveau, qui permettra d'avancer, notamment sur des questions économiques en suspens. La 4e session du Cihn s'est tenue, le 7 décembre 2017, à Paris, sous la coprésidence d'Édouard Philippe et d'Ahmed Ouyahia. Lors de cette réunion, qui se soldera par la signature d'un certain nombre d'accords, les deux parties tenteront de dégager de meilleurs perspectives de coopération dans l'ensemble des domaines à même de hisser la relation bilatérale à un partenariat d'exception, que les deux parties ambitionnent de construire. Cette visite s'inscrit, ainsi, dans le cadre de la concrétisation du partenariat conclu entre les présidents des deux pays, fin août dernier. Pour rappel, une déclaration conjointe pour un partenariat renouvelé entre les deux pays a été adoptée à Alger à l'issue de la dernière visite de trois jours du président Macron en Algérie. Il était prévu au terme de cette visite d' intensifier la coopération à tous les niveaux et les échanges commerciaux. Le déplacement de Macron avait, par ailleurs, ouvert la voie au règlement du problème sensible des visas accordés à l'Algérie et à l'accroissement de la coopération dans la lutte contre l'immigration clandestine. Sur le plan de la Mémoire, une commission d'historiens algériens et français doit également être installée pour examiner les archives des deux pays. Cette question a longtemps empoisonné les relations algéro-françaises, considérées comme l'une des relations diplomatiques les plus complexes et passionnées.