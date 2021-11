Les géants de l'aéronautique se sont donnés rendez-vous cette semaine, aux Emirats arabes unis (EAU). Le Salon aéronautique de Dubaï, devenu incontournable dans le domaine, s'est ouvert hier. L'Algérie était présente à l'événement. Le premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a représenté le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à l'ouverture de ce Salon qui se poursuivra jusqu'au 18 du mois en cours. L'occasion pour lui de découvrir les techniques innovantes dans le domaine de l'aéronautique, à travers plus de 20 pavillons représentant différents pays, outre la présentation de plus de 160 nouveaux modèles d'avions commerciaux, militaires et privés. Les visiteurs du Salon aéronautique de Dubai pourront aussi découvrir les nouvelles technologies dans ce domaine, particulièrement celles que proposent les start-up. Cette manifestation prévoit des conférences spécialisées, animées par des experts en industrie aéronautique. Cet évènement international y a pris l'accent algérien. La journée d'hier était consacrée à l'Algérie. Benabderrahmane a inauguré cette journée, qui a été marquée par le lever du drapeau national algérien et l'exécution de l'hymne national. Le Premier ministre a prononcé une allocution dans laquelle il a souligné l'importance de l'Expo 2020 Dubai en tant que manifestation mondiale qui draine des millions de visiteurs, malgré le contexte sanitaire actuel. Il a, à cette occasion, évoqué les réformes politiques et économiques majeures initiées par l'Algérie, sous la conduite du président Tebboune, pour promouvoir l'investissement, développer l'économie et dynamiser tous les secteurs, en tirant parti de ses ressources matérielles et humaines. «Pour atteindre ces objectifs, l'Algérie compte associer ses partenaires, dont les Emirats arabes unis», a-t-il dit.

À quelques jours du cinquantenaire de la création de la Fédération des Emirats arabes unis, le Premier ministre a adressé à ce pays ses chaleureuses félicitations accompagnées de ses voeux de prospérité et de bien-être. Pour rappel, l'Expo 2020 Dubai qui s'est ouverte le 1er octobre dernier et s'étalera jusqu'au 31 mars 2022, offre à tous les pays participant à cet événement, l'occasion d'être à l'honneur en célébrant leur Journée nationale. Selon les organisateurs, cette manifestation quotidienne offre, par ailleurs, l'opportunité unique à des millions de visiteurs de voir le monde à partir d'un seul endroit.

Le pavillon algérien à cette Expo a reçu plus de 150.000 visiteurs depuis le début de cet événement mondial, le 1er octobre, a indiqué le directeur du pavillon, Mokrane Ourahmoune. Cette affluence est «très acceptable», compte tenu du contexte sanitaire que traversent plusieurs Etats, en raison de la pandémie de Covid-19 et des restrictions qui en découlent, a-t-il estimé.