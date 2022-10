Les travaux du Forum de l'export, organisé par le Conseil du renouveau économique algérien (CREA), ont débuté, ce matin à Alger, sous la présidence du Premier ministre Aïmene Benabderrahmane. Cet événement se tient sous le haut patronage du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en présence de plusieurs membres de l'exécutif et d'operateurs économiques nationaux.Lors de cette manifestation, quatre panels sont organisés autour des thèmes: "la stratégie opérationnelle pour le développement des exportations", "la dynamique des réformes pour une Algérie exportatrice", "stratégie de développement des exportations" et "dynamique des réformes et cadre réglementaire".