La déclaration de politique générale du gouvernement sera débattue en plénière au Conseil de la nation à partir de demain. Elle se veut un bilan de ce que le gouvernement a accompli durant l'année écoulée. La conjoncture marquée par l'amélioration des revenus extérieurs du pays permettra au gouvernement, par l'intensification des efforts, de remédier aux dysfonctionnements et lacunes constatées sur différents plans. La présentation de la déclaration de politique générale par le Premier ministre, suivie des interventions des sénateurs, devant se poursuivre jusqu'à mercredi prochain... La séance plénière de jeudi, sera consacrée à l'intervention des présidents des groupes parlementaires, suivie de la réponse du Premier ministre aux questions soulevées par les membres du Conseil de la nation pour clôturer la séance par la publication d'une motion concernant la déclaration de politique générale du gouvernement. Le texte a été plié à l' APN. Les débats ont été marqués par la tentative de dépôt de motion de censure par le MSP. Cependant ce parti, qui s'est retrouvé seul, n'a pas pu aller au bout de sa logique. Globalement les députés ont relevé l'absence de bilans chiffrés des objectifs pourtant tracés dans le Plan d'action du gouvernement, promulgué une année auparavant. En tout état de cause, les députés se sont focalisés sur des préoccupations locales. À travers leurs nombreuses interventions(plus de 300), ils ont soulevé de nombreux problèmes liés, entre autres, à l'usure du pouvoir d'achat des citoyens, les pénuries cycliques des produits de bases, à la dégradation voire l'absence d'infrastructures de base au niveau de leurs wilayas, daïras et communes respectives, le manque d'eau potable, retard dans la réalisation de divers projets inscrits et lancés, surtout les hôpitaux et des centres anti-cancer ainsi qu'un tas d'autres problèmes touchant tous les secteurs, notamment l'éducation. Au terme des débats, le Premier ministre s'est engagé à pallier les lacunes constatées et honorer tous les engagements contenus dans le programme du président de la République.

Fait remarquable: Aïmene Benabderrahmane, visiblement submergé par des larmes, a présenté ses excuses aux chefs de familles algériennes qui ont trouvé des difficultés à se procurer des produits de large consommation. Il promet une main de fer de l'État contre «toute personne qui tenterait de jouer avec la nourriture des Algériens pour créer l'instabilité et pousser l'État à revenir à l'importation sauvage qui a épuisé les ressources du peuple et de la nation». Il a indiqué que «l'Exécutif trouverait les solutions les plus appropriées pour surmonter tous ces problèmes dans le cadre d'une approche participative». «Le gouvernement travaille au niveau central afin de conférer un caractère national au développement local et réunir les conditions budgétaires, financières et pratiques pour consacrer ce bond de développement, tout en préservant les grands équilibres», a-t-il dit, ajoutant que «les walis oeuvreront, en collaboration avec les députés et les élus locaux, pour le règlement de tous les problèmes au niveau local».