Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a précisé, hier à l' APN, que «l'action du gouvernement (21 septembre 2021-août 2022), s'est articulée sur la poursuite des réformes politiques et institutionnelles profondes...». Ces réformes, poursuit-il, «ont été consacrées en vertu de la révision constitutionnelle, notamment à travers l'élaboration des textes juridiques y afférents et la mise en place de l'ensemble des organes et instances constitutionnels créés ou dont les statuts ont été modifiés».

En matière de renforcement des droits et libertés, il a affirmé que «le gouvernement a oeuvré à l'amendement de la loi relative à la pratique de l'action syndicale, en sus de la réforme globale initiée en vue de renforcer la liberté syndicale et de renforcer les mécanismes de règlements des différends en milieu professionnel».

Il a rappelé l'installation de l'Observatoire national de la société civile (Onsc) et l'élaboration de deux projets de loi relatifs à la création des associations et des partis politiques, et une loi relative à la liberté de réunion et de manifestation pacifique.

Sur le plan économique, il a indiqué que jusqu'au mois d'août dernier, la balance commerciale a enregistré un excédent de l'ordre de 13,99 milliards de dollars contre un déficit de 862 millions de dollars durant la même période en 2021. La balance des paiements, quant à elle, a enregistré un excèdent de 9,1 milliards de dollars durant la même période sus-citée contre un déficit de 4,4 milliards de dollars en 2021.

Les exportations hors hydrocarbures sont passées de 2,61 milliards de dollars fin août 2021 à 3,71 milliards de dollars jusqu'à août 2022. Il a précisé que les recettes budgétaires ont augmenté de 15, 5% en 2021, atteignant 5904 milliards de dinars tandis que les dépenses ont enregistré durant la même années une hausse de 7,6%, atteignant 7429 milliards de dinars.

Il a fait état de l'augmentation de la quantité des exportations des hydrocarbures en valeur et en volume.

S'agissant de la presse, il a évoqué les démarches entreprises pour l'élaboration de trois projets de loi relatifs au secteur, faisant état, dans ce cadre, de «l'hébergement de seize chaînes TV offshores, le lancement de cinq nouvelles chaînes de télévision et la mise en service de quatre stations AM». Il citera, en outre, l'installation de 23 émetteurs radio et TV, la réalisation de 30 nouveaux pylônes, et la mise en service de quatre stations de radio dans les nouvelles wilayas.

S'agissant de la sécurité des personnes et des biens, il a expliqué que «le gouvernement avait entamé l'élaboration de la stratégie nationale relative à la prévention et à la lutte contre les bandes de quartiers», en sus de «l'installation d'un pôle pénal national de lutte contre les crimes électroniques liés aux TIC, l'élaboration d'une loi relative à la lutte contre la spéculation illicite et l'achèvement de l'élaboration de projets de lois relatifs à la sécurité routière et la prévention contre les drogues et les psychotropes».

Sur le plan social il a fait remarquer que «le budget annuel alloué aux transferts sociaux directs «a dépassé les 5 000 milliards DA». Il a mis en avant «la mesure à l'exonération des salaires inférieurs à 30 000 DA de l'IRG. La mesure en question a concerné plus de 5 millions de personnes, dont 2,6 millions de retraités, représentant une dépense fiscale de plus de 84 milliards DA/an, selon les chiffres avancés. Il a cité également la revalorisation des salaires, appliquée en mars 2022, à la faveur de la révision de la grille indiciaire des salaires, le réaménagement du barème de l'impôt sur le revenu global (IRG), ainsi que l'institution de l'allocation chômage, avec un total de 1.897.228 bénéficiaires au 31 août 2022».

Il a été procédé à l'exécution des décisions de justice définitives de confiscation des fonds et biens détournés, selon le Premier ministre qui a fait état du lancement de 219 commissions rogatoires internationales, dont 43 exécutées et 156 en cours de traitement pour l'identification, la saisie et la confiscation des fonds détournés.

En matière du commerce extérieur, «le nombre d'importateurs est passé de 43.000 à 13.000 dans le cadre de la réduction des importations», a-t-il fait savoir.

Sur le plan financier, il a fait savoir que «le nombre de comptes bancaires relevant de la finance islamique s'est élevé, à fin août 2022, à plus de 66.000 comptes, soit une hausse annuelle de 152%». Dans le volet relatif à la politique étrangère, il a précisé que «l'Algérie a réuni les conditions optimales pour le succès du Sommet arabe d'Alger».