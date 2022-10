En réponse aux questions des membres du Conseil de la nation, le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane a souligné, hier, que «l'Algérie a pu surmonter une conjoncture difficile qui a pesé sur les finances publiques de l'État». Pour illustrer son propos, il dira que la liquidité bancaire avait atteint en septembre dernier 1800 milliards dinars. Un niveau jamais égalé. Ceci confirme la santé financière de l'Algérie, a déclaré hier Aïmene Benabderrahmane. À propos de la modernisation du secteur bancaire, il a rappelé les facilitations décidées à l'effet d'accélérer le traitement des dossiers de crédit, ce qui a permis une réduction qualitative de ces délais. Abordant le développement du paiement électronique, il a fait observer que le nombre de transactions commerciales opérées jusqu'en août 2022, a avoisiné les 6 millions d'opérations pour un montant total de 11 milliards de DA.

Le nombre de terminaux de paiement électronique (TPE) s'est élevé, fin août 2022, à plus de 40.500, avec un total de 1.752.000 opérations commerciales et un montant global de 13 milliards de dinars. Concernant la création de la banque de l'habitat, il a souligné que «ce projet est en cours de réalisation suivant un plan précis qui se répartit en plusieurs étapes, dont, notamment l'élaboration des statuts de la nouvelle banque et la préparation du dossier d'autorisation de création à déposer auprès de la Banque d'Algérie», ajoutant qu'il «est prévu de parachever ce projet fin 2022». Il a, également, évoqué dans son intervention, la réforme du système fiscal, indiquant que plusieurs réformes ont été introduites, notamment sur les impôts directs et les taxes assimilées, à travers l'introduction de «la globalité de l'imposition fondée sur le revenu global», avec élargissement de l'assiette fiscale y afférente. Par ailleurs, il a affirmé que l'État a récupéré tous les biens des individus impliqués dans des affaires de corruption, relevant à ce propos, que la quote part détenue par un privé dans la société spécialisée dans les engrais Fertial et dont le taux a été estimé à 17%, a été entièrement récupérée à travers la société Asmidal. Dans ce sens, il a fait savoir que cette entreprise publique créera des points de vente des engrais à travers toutes les wilayas à vocation agricole pour lutter contre la spéculation qui touche cette filière.

Evoquant le secteur de l'agriculture et le soutien de ses opérateurs, il a indiqué que les engrais ont été subventionnés lors du lancement de la saison agricole actuelle, notamment la campagne labours-semailles, en augmentant le pourcentage de subvention des engrais du budget de l'État de 20% à 50%, permettant une baisse considérable de leurs prix. Quant aux semences, l'État a entamé la mise en place d'un programme en vue de réduire progressivement les quantités importées afin d'atteindre l'autosuffisance. «La priorité sera donnée au lancement de projets de réalisation de silos de stockage de céréales à partir de décembre prochain», a-t-il fait savoir.

Le secteur agricole a bénéficié, dans le cadre du budget d'équipement au titre de 2021 et 2022, d'un montant de 130,6 milliards de DA sous forme de subventions pour le développement de l'investissement agricole et la régulation de la production agricole, ainsi qu'en faveur des projets structurels.

Le Premier ministre a indiqué avoir donné des instructions aux walis afin de lever tous les obstacles devant les agrumiculteurs et donner le coup d'envoi de la campagne labours-semailles. Passant en revue les mesures de régulation de la filière des viandes et de la pomme de terre, il a précisé qu'un nouveau mode a été adopté pour renforcer les capacités de production, y compris la mise en place d'un programme de culture de la pomme de terre au niveau des fermes pilotes.