Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, a présidé, hier, une réunion du Bureau élargi aux présidents des groupes parlementaires. Cette réunion a été consacrée à l'élaboration du planning des plénières consacrées à l'étude et au débat du Plan d'action du gouvernement, pour la mise en oeuvre du programme du président de la République. C'est ainsi qu'il a été décidé de la reprise des travaux en plénières pour demain matin, à 9h30mn. Cette séance sera consacrée à la présentation du Plan d'action du gouvernement par le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane. Cette présentation sera directement suivie par les interventions des membres du Conseil de la nation. Tandis que la séance de la matinée de mercredi sera dédiée à la poursuite des interventions des membres du Conseil et des interventions des présidents des groupes parlementaires. La clôture des travaux interviendra dans l'après-midi de la même journée, par les réponses du Premier ministre qui sera suivie par l'émission d'une résolution sur le Plan d'action du gouvernement. Le Bureau du Conseil de la nation a décidé en outre, de déférer le projet de loi portant approbation de l'ordonnance n°21-03 du 25 mars 2021, modifiant et complétant la loi n° 84-09 du 4 février 1984, relative à l'organisation territoriale du pays devant la commission des affaires juridiques et administratives, des droits de l'homme, de l'organisation locale, de l'aménagement du territoire et du découpage territorial afin d'établir le rapport y afférent.