Les rentrées scolaire et universitaires actent la rentrée sociale. La rentrée politique sera marquée par contre par un des événements les plus attendus: la déclaration de politique générale du gouvernement, au stade d'avant-projet, dont les principaux axes devront être dévoilés le 15 septembre en cours. Un baptême du feu pour le Premier ministre avec en toile de fond des objectifs à atteindre pour que 2022, décrétée année économique, soit consacrée. Cet exercice qui ne s'est pas tenu depuis deux années sans être périlleux s'annonce tout de même assez chaud et passionnant eu égard aux défis que s'est lancé le pays en matière de transition énergétique, notamment pour s'affranchir progressivement du secteur pétro-gazier, lui permettant de souffler quelque peu tout en demeurant, comme l'a souligné le président de la République «l'un des puissants leviers de la souveraineté nationale». Les deux parties ont affûté leurs armes. L'avant-projet de déclaration de politique générale qui sera présentée au Parlement, examiné le 7 septembre lors de la réunion du gouvernement, sera débattu aujourd'hui au Conseil des ministres. Le bureau de l'Assemblée populaire nationale qui s'est réuni sous la présidence de Brahim Boughali (président de l'APN) a examiné des questions orales et écrites avant leur envoi au gouvernement. La Commission de l'agriculture, de la pêche et de la protection de l'environnement a déjà pris les devants. Elle s'est réunie le 6 septembre pour arrêter son agenda pour la deuxième année au titre de la législature 2021-2026. C'est elle qui est appelée certainement à ne plus «harceler» l'Exécutif étant donné la conjoncture actuelle: flambée des prix des fruits et légumes, des viandes, du poisson... doublée d'une sécheresse exceptionnelle annonciatrice de coûts élevés et de probables tensions sur certains légumes de large consommation, la pomme de terre particulièrement. C'est un gouvernement remanié qui ira au charbon pour réduire son éventuel impact sur le pouvoir d'achat des ménages. Ce sang neuf, injecté à l'équipe gouvernementale, est appelé à donner le coup de rein nécessaire qui doit mener son action à bon port comme ce qui est attendu d'un douzième homme d'une équipe de football. Le temps est limité. La mi-temps a déjà été sifflée. Il reste moins de quatre mois pour savoir si les objectifs ont été pleinement atteints, au risque de jouer les prolongations. L'Algérie a été mise sur les rails de l'industrialisation, de la production de richesses. La feuille de route tracée par le président de la République doit être honorée. Les ministères qui sont à la traîne, doivent donner le coup d'accélérateur qui crédibilisera leur action. Des défis d'une extrême importance doivent être relevés. Hormis le méga gisement de fer de Ghar Djebilet sorti brutalement de son sommeil, permettant l'extraction de 1000 tonnes, le 16 août dernier, les autres projets phares sont plutôt dans le flou. On peut citer, entre autres, la réalisation du port d'El Hamdania à Cherchell, la mine de zinc d'Amizour à Béjaïa, de phosphate de Bir El Ater à Tébessa, de l'ouverture de la piste minière en général et un programme de développement des énergies renouvelables permettant la production de 15000 MW d'électricité à l'horizon 2035, dont 4000 MW d'ici à 2024, et la réalisation de centrales photovoltaïques, qui doivent produire 1000 MW. Tout comme il faudra élever la facture des exportations hors hydrocarbures à 7 milliards de dollars. Sur le plan social il y aura lieu de procéder à la révision de l'allocation chômage, l'élargissement de la liste de ses bénéficiaires, l'augmentation des salaires des travailleurs ainsi que des pensions de retraite décidés par le chef de l'État.

Des mesures en faveur du pouvoir d'achat qui doivent être insérées dans la prochaine loi de finances qui sera élaborée sur la base d'un niveau du baril de pétrole qui reste à déterminer, 45 dollars probablement au vu de l'actuel prix de l'or noir. Celui du Sahara Blend, pétrole algérien est actuellement à plus de 90 dollars. Autant d'actions qui passeront sous la loupe des élus du palais Zighoud Youcef...