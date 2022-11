Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a retenu 24 joueurs pour le prochain stage des Verts et des deux rencontres amicales contre le Mali, le mercredi 16 novembre au stade Miloud-Hadefi d'Oran (20h30), et la Suède, le samedi 19 du même mois, à l'Eleda Stadium de Malmo (20h30), a indiqué la Fédération algérienne de football samedi. La liste est marquée par la convocation du novice Mehdi Leris, joueur de la formation italienne de Sampdoria (Serie A), ainsi que par le retour du gardien Rais M'bolhi et de l'attaquant Said Benrahma. En revanche, plusieurs joueurs présents lors du stage de septembre dernier ne figurent pas dans la nouvelle liste, il s'agit de Bedrane (Damac FC /Arabie saoudite), Zedadka (LOSC Lille/France), Mrezigue (CR Belouizdad/Algérie) appelé en Equipe nationale A', Brahimi (OGC Nice/ France) et Delors (OGC Nice). L'équipe nationale algérienne affrontera son homologue du Mali, en match amical le mercredi 16 novembre au stade Miloud-Hadefi d'Oran (20h30). Ce sera la première rencontre des hommes de Djamel Belmadi lors de la prochaine fenêtre de la FIFA du mois de novembre. U n second match amical est au programme des Verts contre la Suède le samedi 19 novembre à l'Eleda Stadium de Malmo (20h30, algériennes). Le Mali et la Suède, respectivement 46e et 25e au dernier classement de la Fifa, publié le 6 octobre, ont échoué à se qualifier pour la prochaine Coupe du monde au Qatar (20 novembre- 18 décembre), au même titre que l'Algérie. La dernière rencontre entre les sélections algérienne et malienne remonte au 6 juin 2021 au stade Mustapha-Tchaker de Blida, remportée par les Verts (1-0) grâce à un but du capitaine Riyad Mahrez (56e). L'Algérie a rencontré la Suède à quatre reprises par le passé. La dernière opposition entre les deux équipes remonte à 1990. Le match s'est joué à Alger et s'est terminé sur un score de parité (1-1). Les coéquipiers du capitaine Riyad Mahrez (Manchester City/ Angleterre) restent sur deux victoires en amical : face à la Guinée (1-0) et au Nigeria (2-1), en matchs disputés respectivement les 23 et 27 septembre dernier au stade olympique Miloud-Hadefi d'Oran.

-Liste des 24 joueurs :

Gardiens : Zeghba (Damac FC/ Arabie saoudite), Mandrea (SM Caen/ France), Oukidja (FC Metz/France), Rais M'Bolhi (Al Qadsiah FC/Arabie saoudite).

Défenseurs : Mandi (Villarreal/ Espagne), Benayada (WA Casablanca (Maroc), Touba (Basaksehir FK/Turquie), T ougaï (ES Tunis/ Tunisie), Bensebaïni (B. Monchengladbach/ Allemagne), Atal (OGC Nice/France), Mehdi Leris (Sampdoria/ Italie), Hamache Y (SK Dnipro-1/ Ukraine).

Milieux : Zerrouki (FC Twente/ Pays-Bas), Zorgane (Charleroi/ Belgique), Boudaoui (OGC Nice/ France), Bennacer (AC Milan/ Italie), Bentaleb (Angers SCO/France).

Attaquants : Belaïli (Ajaccio/ France), Ounas (LOSC Lille/France), Amoura (FC Lugano/ Suisse), Slimani (Stade brestois 29/ France), Mahrez (Manchester City/Angleterre), Benrahma (West Ham/ Angleterre), Aribi (CR Belouizdad/ Algérie).