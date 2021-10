Le ministre de la Communication, Ammar Belhimer, a appelé, hier, l'Agence France presse (AFP) à respecter les règles d'éthique et de déontologie professionnelles dans son traitement médiatique, suite à l'adoption, par cette agence, d'une récente ligne éditoriale, caractérisée par la «subversion et la diffamation» visant la stabilité de l'Algérie. Dans une déclaration à l'APS, Ammar Belhimer a indiqué que «l'Algérie, à travers ses récentes réformes institutionnelles garantissant les libertés d'expression et de la presse, s'est engagée dans un processus de conception et de mise en oeuvre de stratégies et de résolutions de transparence, afin de consolider une relation de confiance entre l'institution et le citoyen».

«Néanmoins, il nous a été donné de constater la récente ligne éditoriale de l'AFP, caractérisée par la subversion et la diffamation visant, en vain, la stabilité de l'Algérie, ses services de sécurité et son Armée nationale populaire», précise le ministre, ajoutant que «nous accordons une importance capitale à l'éthique professionnelle dans le domaine du journalisme et de l'information, et demeurerons intransigeants face à tout dépassement ou attitude non-professionnelle». «L'Algérie est déterminée à défendre sa souveraineté nationale et à protéger son peuple contre les activités et les plans subversifs que renferment les contenus actuels de l'AFP», a-t-il dit. Pour lui, de «telles attitudes, émanant de médias étrangers, entraînent, habituellement, le retrait de leur agrément pour dérapages, désinformation, intox ou parti pris pour porter atteinte à l'Algérie». «Il appartient donc à l'Agence France Presse de respecter les règles en vigueur, d'éthique et de déontologie professionnelles, dans son traitement médiatique», conclut le ministre.