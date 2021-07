«J'ai appris avec une profonde affliction le décès du journaliste Karim Boussalem, assistant du directeur général de l'Entv, des suites de la Covid-19», a écrit Belhimer dans un message de condoléances adressé à la famille du défunt. «Le défunt a marqué de son empreinte le champ médiatique national audiovisuel, notamment la Radio nationale et la Télévision algérienne, à travers la présentation du JT de 20h et l'animation d'émissions spécialisées sur l'actualité nationale et internationale dont Fi daïrate edhaou'e et El Yaoum Ethamine. L'Algérie perd l'une de ses jeunes compétences qui ont, de tous temps, veillé à servir le pays et promouvoir la profession du journalisme», a-t-il ajouté. «En cette douloureuse épreuve, je tiens à présenter à la famille du défunt, en mon nom personnel et au nom de tous les fonctionnaires et travailleurs du secteur, mes sincères condoléances et ma profonde compassion, priant le Tout-Puissant de l'assister et de lui prêter patience et réconfort.