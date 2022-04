Une rencontre de coordination par visioconférence a eu lieu entre le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamal Beldjoud et les walis. Cette réunion s'est donnée comme objectif de maintenir le suivi de «la cadence de la prise en charge des différents dossiers sectoriels liés au quotidien du citoyen», précise-t-on. Donc, pour ainsi dire, il s'agit des préoccupations directes et quotidiennes que la réunion entre le ministre de l'Intérieur et les walis de la République a mis en relief. Un des éléments importants examines lors de la réunion entre Beldjoud et les walis, est celui des préparatifs de la prochaine saison estivale. À ce propos, le ministre de l'Intérieur a souligné le fait qu'il «faut plaidé pour l'adoption d'une approche proactive et la coordination entre les différents services au niveau local afin de mener à bien cette approche», mentionne-t-on.

L'approche de la saison estivale apporte avec elle plusieurs volets décisifs et sensibles. Il s'agit des risques et des menaces en relation avec les incendies des forêts, la sécurisation des examens de fin d'année, les inondations saisonnières et les maladies à transmission hydrique. Dans ce sens, Kamel Beldjoud a ordonné aux walis d'«oeuvrer à réunir les conditions de santé publique et de sérénité pour les citoyens, en mobilisant les moyens matériels et humains pour faire face aux risques liés, notamment aux incendies de forêt, aux inondations saisonnières et aux maladies à transmission hydrique», et d'ajouter «les préparatifs des examens de fin d'année, pour lesquels il faudra assurer les conditions sécuritaires et logistiques appropriées de manière à veiller à leur déroulement dans les meilleures conditions», note-t-on. Il faut bien se rappeler de la saison estivale de l'année dernière, laquellee s'est déroulée dans une atmosphère de «guerre» et de provocations dont l'objectif était de saborder toutes les volontés à même de participer et de contribuer dans la perspective de la reconstruction nationale du pays et de dépassement de la période d'instabilité politique qui a caractérisé le pays et ses institutions. La prochaine rentrée scolaire était placée à la tête des priorités de cette réunion entre le ministre de l'Intérieur et les walis de la République. C'est dire que ce volet est considéré comme une préoccupation majeure qui à trait au quotidien des citoyens lambda.

De ce point de vue, le ministre de l'Intérieur, Kamel Beldjoud, a fait référence à «l'importance de livrer les nouvelles structures pédagogiques dans les délais requis partout dans le pays, et de mobiliser les moyens permettant l'amélioration continue des conditions scolaires, notamment au niveau des nouvelles cités et des zones isolées, tout en accordant une priorité absolue à la restauration, au transport et au chauffage scolaire», souligne-t-on.

Le développement local et les mesures d'accompagnement des investisseurs et de soutien à l'entrepreneuriat au niveau local sont des thèmes qui ont été abordés lors de cette réunion entre le ministre de l'Intérieur et les walis de la République. L'objectif de cette réunion est, selon le ministre de l'Intérieur, Kamel Beldjoud, une «opportunité pour rappeler les consignes portant rigueur, vigilance et suivi des étapes du système de production agricole, notamment les cultures stratégiques et les céréales, en mobilisant tous les moyens, notamment modernes, de manière à identifier les différentes parties prenantes et faire face à d'éventuelles manoeuvres visant à compromettre l'économie nationale et la sécurité alimentaire des citoyens», affirme-t-on.

La tutelle compte beaucoup sur le rôle des walis de la République pour parer à toutes les menaces qui surgissent lors de l‘approche de la saison estivale et le début de chaque rentrée scolaire ou des opportunités d'importance majeure sont mises en jeu dans l'intérêt du citoyen lambda et ses préoccupations vitales.

Le ministre de l'Intérieur, Kamel Beldjoud, veut à travers la dernière réunion avec les walis de la République éviter le scénario de l'été de l'année derniere. Prévoir une situation et une conjoncture c'est d'abord travailler en termes d'approche pour l'asseoir et la réaliser d'une manière rationnelle et concrète. La dernière réunion vise à rompre avec la gestion circonstancielle qui n'agit pas face à l'évolution de la situation, mais la subit davantage sans pour autant que l'action soit entamée de sorte que l'enjeu soit maîtrisé et la situation contenue.