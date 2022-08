Sur un rythme soutenu d'interventions de soutien aux sinistrés des incendies qui ont ravagé plusieurs wilayas du pays, les pouvoirs s'activent pour aborder l'opération d'indemnisation avec célérité. Il est impératif, pour ce faire, de procéder à un état des lieux, qui permettra d'évaluer l'ampleur des préjudices. À ce titre, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamal Beldjoud, a insisté lundi sur «la nécessité d'achever le recensement des dégâts de quelque nature que ce soit pour procéder aux indemnisations, tout en maintenant un niveau élevé d'alerte et de vigilance». S'adressant aux walis par visioconférence, Beldjoud n'a pas manqué de fixer les priorités qui s'imposent face à une telle situation. Mettant en avant l'importance de la prévention, et à la nécessité de mobilisation et de l'engagement de toutes les autorités concernées. Les périodes et les zones a hauts risques étant désormais identifiées, et les moyens de lutte étant disponibles, l'élaboration de plans et de programmes de lutte et de prévention, devraient avoir un impact conséquent sur la réduction des risques. C'est dans cette optique que le ministre a souligné «l'impératif de poursuivre les vastes campagnes de nettoyage de l'environnement et des oueds et de prendre en charge les points noirs, en coordination avec différents services, pour éviter les répercussions des intempéries et des éventuelles inondations saisonnières, notamment à cette période de l'année».Des mesures qui entrent dans le cadre d'une stratégie globale, qui s'articule en coordination avec le lancement du 6e recensement générale de la population et de l'habitat. Un outil qui apportera des données supplémentaires d'évaluation, et permettra de rassembler tous les efforts autour de l'édification de politiques publiques fortes. À ce titre, le ministre est revenu sur l'importance de cette opération, exhortant les citoyens à participer à sa réussite. En somme, la jonction de toutes les actions pour une gestion efficiente, se résume dans ce cas de figure à mettre en place les mécanismes adéquats pour optimiser la planification, notamment de la lutte et de la prévention contre des risques majeurs. Par ailleurs, s'exprimant sur les préparatifs de la rentrée sociale, le ministre de l'Intérieur a relevé l'importance d'engager tous les moyens pour une maîtrise optimale des besoins de ce début d'exercice. Une tâche qui nécessite une préparation conséquente. Telle une épreuve, la prochaine rentrée sociale mettra les nouveaux élus en face des défis qu'ils ont relevés. L'heure étant à l'activation des nouveaux mécanismes mis en place pour acter des nouveaux changements. Il faut dire que les nouvelles dispositions et directions socio-économiques arrivent à leur phase d'exploitation. La concrétisation des différents passages stratégiques en matière de gestion et de développement devraient prendre corps à travers une application rigoureuse des politiques adoptées. Il y a lieu de convenir que les actions profondes de réformes et le dialogue entamé pour la recherche de solutions applicables, concourent à conférer à cette rentrée, une nouvelle dynamique. Autrement dit, après une période laborieuse de renouvellement des institutions et des visions, la rentrée 2022/2023 devrait véhiculer de nouvelles approches et pratiques de gestion, et par conséquent de nouvelles perspectives de développement. Dans ce sillage, le ministre a rappelé l'impératif d' « oeuvrer à réunir toutes les conditions réglementaires et logistiques en coordination avec l'ensemble des services concernés. Ainsi que l'importance de l'action de proximité et la nécessaire intensification des sorties sur le terrain à tous les niveaux pour s'enquérir et prendre en charge les préoccupations des citoyens».