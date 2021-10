Donnant suite aux instructions du président de la République, lors de la récente rencontre du gouvernement avec les walis, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, a procédé, mardi, à une rencontre conjointe avec les walis. À l'ordre du jour de ce conclave, qui s'est déroulé avec la technique de visioconférence, «le suivi de la mise en oeuvre des instructions de Tebboune». Plus d'une dizaine de jours après la rencontre avec le président de la République, les walis sont rappelés par la tutelle ministérielle à l'effet de connaître les dispositions prises sur le terrain, quant aux instructions et recommandations qui en ont découlé. Pour les autorités du pays, le temps n'est pas vraiment un allié étant donné la multitude des problèmes posés et les attentes citoyennes grandissantes. D'où cette course contre la montre, en vue d'échafauder, au plus vite, les recommandations des ateliers, et surtout les instructions du président de la République, notamment pour ce qui est du volet de l'investissement local, les facilitations à entreprendre en direction du monde de l'entrepreneuriat économique et de l'incitation des initiatives locales. La sollicitation des walis intervient également à l'orée de la mise en oeuvre du Plan d'action du gouvernement validé par les deux chambres du Parlement. Le Premier ministre l'a d'ailleurs clairement stipulé lors de ses deux premières sorties sur le terrain, à Constantine et à Oran. Le nouveau programme gouvernemental doit, impérativement, trouver ses prolongements et ses articulations à l'échelle déconcentrée ou locale. Tebboune demeure convaincu que l'encouragement de l'investissement, à l'échelle territoriale, est à même de renverser la donne et de créer le déclic tant attendu en matière d'emplois, de création de richesse et de plus-value. D'où cette instruction de Beldjoud, aux walis, aux fins d'encourager les investisseurs grâce aux mesures de facilitation, l'accueil, l'écoute des doléances et propositions, ainsi que l'orientation. En effet, les organisations patronales ont été nombreuses à formuler des requêtes et des doléances au président de la République, concernant les entraves, les lenteurs, les lourdeurs bureaucratiques, sans compter certaines pratiques condamnables. Pour Beldjoud, les walis sont tenus de prêter l'oreille et de rester à l'écoute des offres d'investissement réelles et sérieuses, aux fins de les concrétiser sur le terrain. Cela, conformément aux instructions de Tebboune, qui les a soumis à cette bicéphalie de gestion «Facilitez, contrôlez». Les petites entreprises sont également concernées par ces mesures de prise en charge et de facilitation, notamment au profit des jeunes porteurs de projets. Pour ce faire, le président avait encouragé les walis à prévoir des mini-zones d'activités au profit de cette catégorie de jeunes entrepreneurs. Une telle mesure pourrait relancer les offres d'emploi et créer une nouvelle dynamique à l'échelon local, surtout lorsque l'on sait que le taux de chômage a littéralement explosé ces deux dernières années, du fait de la crise pandémique, notamment. Mais pas que. Les walis sont également interpellés face aux problèmes qui risquent d'envenimer la paix sur le front social. Sur ce chapitre, ils sont tenus de prioriser «la prise de dispositions opérationnelles urgentes pour améliorer les conditions de scolarisation, notamment à travers la prise en charge de la restauration, du transport et du chauffage, tout en veillant à pallier les insuffisances». Et comme l'avait stipulé le président, lors de la rencontre avec les walis, il n'est plus permis de parler de retards dans le parachèvement des projets de développement local, l'amélioration du cadre de vie du citoyen et l'urgence de «conjuguer les efforts pour le parachèvement de tous les programmes inscrits au profit des zones d'ombre, avant la fin de l'année».

L'encouragement de la vaccination et le maintien de la vigilance sanitaire ont également été abordés lors de cette télé-rencontre avec les walis.