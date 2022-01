Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, songe à mettre en place une nouvelle vision de «planification urbaine pour faire face à la contrainte du foncier». Cette déclaration a été réaffirmée lors de sa visite de travail à la wilaya du Mostaganem pour inspecter et suivre la cadence de réalisation des logements. Cette visite a été l'occasion pour soulever des problématiques inhérentes au volet du foncier et de l'habitat en même temps. Le ministre Mohamed Tarek Belaribi a abordé la question d'un plan urbain qui doit être mis en oeuvre rapidement pour répondre au problème du foncier qui taraude les responsables locaux qui sont tenus de satisfaire la demande des citoyens en matière de logement.

À ce propos, le ministre a annoncé que face au problème récurrent des assiettes foncières qui resurgit chaque fois, il faut «adopter une autre vision en matière de planification urbaine et de s'orienter vers la création de villes satellites ou de grands pôles autour des grandes villes pouvant contribuer à régler cette problématique dans les prochaines années», et d'ajouter «lorsqu'il n'existe aucun obstacle de nature juridique des assiettes foncières, il importe d'accélérer les études des plans d'orientation d'aménagement et d'urbanisme et les adopter et de réfléchir, dans le cas échéant, à la création de villes satellites pour satisfaire les besoins en matière de logements et d'équipements publics», a-t-il souligné. Seulement, la question de plan urbain a été de tout temps soulevée par ses prédécesseurs dans la perspective de désengorger le tissu urbain via un schéma qui prendra en considération l'espace et les besoins en réalisation des unités de logements sans que cela n'altère l'écosystème et le transforme en une entité hybride et hideuse du point de vue urbanistique et environnemental. À ce propos, le besoin d'une démarche nouvelle en rapport avec l'explosion démographique et de l'extension urbaine est tel, qu' il est urgent de réfléchir sur de nouvelles modalités et mécanismes à même de rompre avec la construction aléatoire et sans approche spécifique qui tienne compte des particularités des villes ou des cités qui s'y rattachent. L'urgence réside aujourd'hui, dans la conception a adopter et la maîtrise exigée quant à la résolution de la problématique du foncier urbain et ses succédanés. Des études ont été faites par des Algériens qui sont, aujourd'hui, verrouillées dans les arcanes des directions et les administrations publiques. Il s'agit de relancer et réactiver les propositions et les études faites en la matière pour gagner du temps et de l'argent. Il est indispensable de rappeler les Algériens qui ont réfléchi et étudié ce volet fort intéressent et déterminant dans l'organisation de l'espace urbain et ses apports au plan social, économique et culturel. Les spécialistes de l'urbanisme et de la mobilité urbaine et son rapport avec le foncier, ont suggéré une démarche qui correspond parfaitement aux spécificités algériennes et leur tissu, en soulignant en la matière que «dans le respect de l'intérêt général et de la recherche d'équilibres territoriaux, l'urbanisme reste une pratique qui a pour objet de proposer une organisation réfléchie et responsable des espaces naturels, ruraux et urbains. Il étudie les enjeux dans la durée et propose, notamment les traductions spatiales des politiques sociales, économiques, environnementales et culturelles. Cette dimension recoupe la maîtrise foncière à la planification urbaine, en rationalisant le potentiel du sol. De ces considérations émerge donc l'interaction de la question foncière et du phénomène d'urbanisation». Le ministre doit se référer aux compétences qui existent et les études qui ont été réalisées dans le domaine du foncier et son rapport avec l'équilibre urbain.