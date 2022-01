C'est une véritable mise à nu du système colonial marocain, à laquelle s'est affairé le chevronné diplomate algérien, Amar Belani, l'envoyé spécial, chargé de la question du Sahara occidental et des pays du Maghreb au ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger à l'ONU. Disséquant les positions et pratiques ambivalentes du Makhzen, Belani met en exergue la fuite en avant du régime hégémonique marocain, enclin à l'aventurisme et l'escalade dangereuse. Il n'est un secret pour personne que l'incident des attaques répétées aux drones meurtriers, dans des zones en dehors des territoires marocains, et le lâche assassinat de civils algériens sont loin d'avoir livré toutes leursses ressources. L'Algérie se réservant le droit légitime de riposter et d'agir proportionnellement aux atteintes et aux provocations récurrentes. La nouvelle sortie de la diplomatie algérienne intervient à point nommé pour alerter autour des conséquences des tensions entretenues par le royaume dans la région entière. Pour notre diplomate aguerri, l'ambivalence du discours et des actes du Maroc est illustrée par sa politique des «violations quotidiennes des accords militaires signés par les deux parties au conflit, et endossées par le Conseil de sécurité». Contrairement aux positions affichées quant à «l'attachement présumé du royaume au processus politique et leur prétendu soutien aux efforts des Nations unies visant à trouver une solution pacifique au conflit du Sahara occidental». Sans ambage aucun, le diplomate algérien désigne ouvertement «les actes de guerre menés par le royaume à l'Est du mur de sable», et nommant les assassinats de civils via des systèmes d'armes sophistiqués, en dehors de ses frontières, internationalement reconnues. Plaidant pour un élargissement du mandat de la Mission des Nations unies pour le référendum au Sahara occidental (Minurso), à travers le renforcement de ses prérogatives, notamment de suivi, de supervision et de documentation de la situation «catastrophique», en matière de respect des droits de l'homme dans les territoires sahraouis occupés. Dans ce cadre, Belani ne manquera pas d'étayer son argumentaire, en brossant un bref aperçu de «la politique planifiée de répression et de violations systématiques et massives des droits de l'homme dans les territoires sahraouis occupés». Dans ce registre, il n'est pas vain de faire référence au dernier rapport «accablant» de l'organisation mondiale «Human Rights Watch», qui renseigne sur les pratiques sauvages et d'un autre âge, usitées par les autorités coloniales et réservées aux militants des droits de l'homme sahraouis dans les territoires occupés. Belani souligne, dans ce cadre, «le caractère brutal et illégal» des méthodes employées par la puissance d'occupation marocaine pour réprimer férocement les militants sahraouis, comme c'est le cas de la situation fragile à laquelle est soumise la militante Sultana Khaya.