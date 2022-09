La version algérienne du live dédiée à l'enseignement de la langue anglaise est déjà prête. Elle a été approuvée, jeudi dernier, par l'Institut national de recherche en éducation (Inre). Place aux opérations d'impression qui sont assurées par l'Office national de la publication scolaire (Onps), pour permettre la disponibilité du livre dans les écoles avant le retour des élèves en classe. C'est ce qui ressort des déclarations faites, hier, à Alger par le ministre de l'Éducation nationale Abdelhakim Belabed.

Présidant, par visioconférence, les travaux d'une conférence nationale dédiée au suivi des dernières touches du processus de recrutement des professeurs d'anglais, le ministre a ordonné aux directeurs de l'éducation, à cet égard, de mettre en place un service chargé du suivi du processus de distribution de ce livre à partir d'aujourd'hui, dimanche 4 septembre 2022, et de prendre toutes les mesures pour faciliter l'opération. Les travaux de ladite réunion ont été marqués par la présence de cadres de l'Administration centrale, des directeurs de l'éducation, des secrétaires généraux, et des responsables de la numérisation relevant des directions de l'éducation, affirme un communiqué rendu public par la tutelle.

Le ministre a demandé à ses collaborateurs de faire une évaluation du processus de vente du manuel scolaire au niveau des établissements scolaires, et de faire une analyser précise de la situation sur le terrain. Le staff de Belabed a été également chargé de s'enquérir et de suivre le processus de dotation des établissements scolaires d'armoires pour que les élèves puissent y laisser une partie des dizaines de livres et cahiers. Les tiroirs serviront, selon le communiqué de la tutelle, «à conserver la deuxième copie du manuel scolaire, dont bénéficieront les élèves en troisième, quatrième et cinquième année primaire». Appelant à une préparation minutieuse de la prochaine rentrée scolaire, Belabed a insisté également sur la nécessité de poursuivre le processus de dotation des établissements scolaires concernés en tablettes électroniques aux écoles retenues. Le ministre a ordonné aux directeurs de l'éducation d'informer les élèves inscrits à la filière des arts par l'intermédiaire de leurs parents de préparer les dispositions nécessaires pour que leurs enfants fréquentent l'École nationale des arts (ENA).

Cela avant d'ordonner le lancement des campagnes de nettoyage au sein des établissements scolaires d'enseignement au courant de cette semaine. Et ce dans le but de permettre aux élèves de rejoindre les bancs des écoles dans le calme et la sérénité. En somme, le ministre veut une rentrée sans faute. Preuve en est qu'il a informé les directeurs de l'éducation de la tenue dans les prochains jours d'un autre séminaire qui sera dédié à l'évaluation du taux d'avancement des préparatifs entrant dans le cadre des orientatons de la rentrée.