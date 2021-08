Vive polémique à la veille de la rentrée scolaire! Après le feuilleton du report et celui du nouvel emploi du temps, place à tamazight. Une rumeur circulait depuis quelques jours sur la suppression de l'enseignement de cette langue nationale et officielle, du programme scolaire. Elle a été à moitié confirmée par les inspecteurs de la langue amazighe. Ils se sont réunis, samedi dernier, au niveau de la wilaya de Béjaïa, afin de donner plus de détails sur cette information. Ils ont expliqué que le secrétariat général du ministère de l'Education nationale leur a envoyé une correspondance où il leur a été fait état de cette décision. «En fait, il ne s'agit pas d'une suppression totale mais d'un décalage de l'emploi du temps scolaire», explique Méziane Mériane, coordinateur du Syndicat national autonome des professeurs de l'enseignement secondaire et technique (Snapest), «c'est-à-dire qu'elle n'est plus dans le programme de la journée qui a été donné aux élèves lesquels sont soumis, comme l'année dernière, à la double vacation. Ils seront appelés à venir durant leur temps libre pour étudier uniquement cette matière», a-t-il souligné. Ce syndicaliste s'insurge contre cette décision qu'il estime «injuste». Il s'interroge sur le fait que le choix de la tutelle se soit porté uniquement sur l'enseignement de cette langue. «On peut comprendre que la situation sanitaire oblige à faire quelques concessions, mais pourquoi le choix s'est-il porté sur cette matière et pas sur une autre?», soutient-il, non sans rappeler qu'elle était déjà marginalisée, étant considérée comme une matière facultative. Boualem Amoura, président du Syndicat autonome des travailleurs de l'éducation et de la formation (Satef) partage le même avis. «La Constitution est claire à ce sujet. Il s'agit d'une langue nationale et officielle. Pourquoi ne pas avoir décalé une langue étrangère?», se demande-t-il. Pour lui, ce réaménagement est «une mise à mort de l'enseignement de cette langue». «Il est inconcevable de croire que des élèves vont revenir pendant leur temps libre juste pour étudier une matière. Les enseignants se retrouveront certainement face à des classes désertes», se désole-t-il. Boualem Amoura appelle le ministère de l'éducation nationale à revoir très vite sa copie, car, pour lui, on est en train de créer une fausse polémique, pour rien. «Dans la situation actuelle du pays, on se serait passé de ce genre de controverse», indique-t-il. «On ne va que mettre de l'huile sur le feu alors que les promoteurs de la fitna sont aux aguets», rétorque-t-il, avec beaucoup de regrets. Que va donc décider le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed. Va-t-il céder aux demandes des syndicats comme il l'a fait avec le nouvel emploi du temps qui a été abandonné? surtout que la nécessité d'un tel décalage ne se pose plus, cela du fait qu'il a été décidé un retour aux séances de 45 minutes au lieu d'une heure, ce qui avait nécessité un tel aménagement. Wait and see...