Belabed rassure! Le ministre de l'éducation nationale s'est engagé à régler tous les problèmes des travailleurs du secteur. «Nous sommes prêts à résoudre les problèmes socioprofessionnels des travailleurs du secteur, en coordination et concertation avec les partenaires sociaux», a souligné, jeudi dernier, le ministre lors d'une rencontre avec la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et des affaires religieuses à l'APN. Abdelhakim Belabed a soutenu que des décisions concrètes ont été prises, afin de répondre aux préoccupations soulevées par les travailleurs de son secteur. L'une de ces «mesures phares» est la création d'une commission technique chargée d'élaborer le statut particulier des corps spécifiques de l'Education nationale. «Elle vient en application des décisions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune», a-t-il souligné. Le problème des vacataires est également en train d'être pris en charge. «Jusqu'à mercredi dernier, près de 35 915 travailleurs du secteur ont été intégrés, leur nombre global devrait atteindre environ 45 000 à la fermeture de la liste de gestion pour l'année 2021», a-t-il prévu. «Le ministère organise le 26 février un examen professionnel pour la promotion de 3357 enseignants, dont 600 enseignants au grade d'enseignant principal, 2757 au grade d'enseignants formateurs dans les trois cycles d'enseignement, alors que près de 437 enseignants seront promus aux deux grades, notant que le nombre global de bénéficiaires de la réhabilitation sera estimé à 3794», a-t-il annoncé. À cet effet, le ministre a rappelé que son département ministériel veillait à «garantir une formation de qualité» aux intégrés dans le secteur. « À l'image de l'intégration de la formation spécialisée, tous modes confondus, et de la formation continue et l'amélioration du niveau», a-t-il rétorqué. Pour la promotion des différentes formations, «une enveloppe de l'ordre de 1 772 000 000 DA a été allouée au titre de l'exercice 2021». Concernant le recrutement, le ministre a affirmé qu'il dépendait des besoins du secteur, précisant que la priorité est accordée aux diplômés des Ecoles normales supérieures (ENS) conformément à la loi en vigueur. Il a rappelé, dans ce sens, la coordination de son secteur avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, afin que les formations se fassent en fonction des besoins du secteur. «Un arrêté interministériel fixant les besoins du secteur pour l'année en cours avait été signé en août dernier», a-t-il fait savoir, soulignant que le nombre des diplômés des écoles supérieures désignées cette année, s'élève à 7975 diplômés. Ainsi, le ministre a envoyé un message rassurant aux syndicats qui s'inquiètent des retards enregistrés dans la prise en charge de leurs revendications socioprofessionnels. Si la majorité a préféré dialogué, le Cnapeste a entamé une grève cyclique, tout en organisant un boycott administratif avec le refus de communiquer les notes aux élèves. Belabed tente donc de maintenir la porte du dialogue ouverte, afin d'éviter que l'avenir de millions d'élèves ne soient pris en otage. Le ministre de l'Education a aussi «calmé» les craintes des parents, en mettant en avant les points concrets qui ont été entamés dans le processus de dialogue. Il les a également «rassurés» sur les réformes qu'il veut mettre en place, afin de garantir une meilleure qualité de l'enseignement pour les élèves. Dans ce sens, il a rappelé l'installation récente du Conseil national des programmes chargé de la révision des programmes éducatifs, notamment dans le cycle primaire. «Ce qui contribuera à l'allègement du cartable scolaire», a-t-il attesté. Il a affirmé, par ailleurs, que le secteur continuera à enseigner le tamazight tout en veillant à promouvoir les branches scientifiques, techniques, sportives et l'informatique. «Le ministère poursuivra aussi son effort à renforcer l'enseignement et la formation à distance, ainsi que l'intensification des technologies de l'information dans le domaine éducatif», a-t-il poursuivi. Tout un programme et des engagements. Réussira-t-il à les mener à bien? Wait and see...