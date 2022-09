Après avoir donné le coup d'envoi officiel de la rentrée scolaire à partir de la wilaya de Djanet, le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, a enchaîné par une visite de travail aux wilayas de Timimoun, Béni Abbès et Béchar. Accompagné des autorités locales des wilayas précitées, le ministre a, durant sa tournée inauguré plusieurs écoles primaires et collèges, dans le but de remédier à la surcharge des classes. À cette, occasion, il a annoncé la réception, au titre de la nouvelle année scolaire, d'un total de 413 établissements éducatifs de base, précisément 268 écoles primaires, 85 CEM et 60 lycées, en plus de l'ouverture de 1 597 classes d'extension.

Les wilayas du Sud sont concernées par cette opération qui démontre «le souci de l'État d'assurer le développement des régions du Sud, y compris les zones d'ombre, qui jouissent de tout le soutien financier et matériel», comme affirmé, jeudi dernier, par le ministre. D'ailleurs, le représentant du gouvernement n'a pas manqué de saluer, à ce propos, «les efforts consentis au niveau local à l'effet de concrétiser les différents projets du secteur.». Des actions ayant comme objectif de «matérialiser les différents projets du secteur et de mettre en oeuvre les décisions et les recommandations visant à relancer l'école algérienne» a-t-il souligné. Le ministre n'a pas caché sa «satisfaction» quant aux conditions réunies pour assurer le succès de l'année scolaire, a-t-il dit depuis la wilaya de Béchar, le dernier «point de chute», de sa tournée. Plus explicite, Belabed a mentionné les efforts déployés pour faire profiter les élèves habitant les zones éloignées, de l'allocation de solidarité et des services des cantines et ce, dès le premier jour de l'année. Et d'enchaîner que «l'Etat a consacré les affectations financières suffisantes à la promotion du développement dans les wilayas du Sud».

S'exprimant sur la prime de scolarité fixée à 5000 DA versée au profit des élèves issus de familles pauvres, Belabed a révélé que le taux de versement du cette allocation a dépassé les 80% au niveau national. Et d'ajouter que «le taux de versement en question n'a jamais atteint les niveaux atteints actuellement».

Abondant dans ce sens, le ministre a précisé qu'«un taux de 97% de dossiers visés (dont les allocation sont prêtes à être versées) et d'un taux de versement de l'ordre de 80%».

Le premier responsable du secteur s'est également exprimé sur la prise en charge de tous les nouveaux dossiers au titre de l'actuelle année scolaire, soit en termes de mise en oeuvre des décisions du président de la République, visant à relancer l'école algérienne.

Des défis relevés aujourd'hui par l'État en faveur de l'école de demain, notamment en ce qui concerne «l'introduction de la langue anglaise en 13e année primaire, la disponibilité du manuel scolaire, les tablettes électroniques, voire l'encadrement», a rappelé le ministre. «Toutes les mesures inhérentes à l'acte éducatif ont été mises en oeuvre, ce qui constitue un indicateur positif de la réussite de la rentrée scolaire», a-t-il soutenu.

Cette année scolaire est marquée par la prise de mesures devant alléger le poids du cartable, en l'occurrence l'utilisation d'un deuxième exemplaire du manuel scolaire, «Kitabi» (mon livre) pour les 3,4 et

5e années primaires et l'équipement de plus de 1600 écoles en tablettes et livres numériques.