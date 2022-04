Le projet de statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques a été présenté, ce jeudi, par le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belaabed aux syndicats du secteur, lors d'une rencontre avec les représentants des travailleurs de l'Education nationale.Ainsi,il a mis un termes aux spéculations et commentaires qui entouraient le retard et le silence du ministère de ltutelle à propos dudit projet de statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques.

Abdelhakim Belaabed à souligné dans ce sens que «la rencontre intervient pour honorer les engagements pris le 25 octobre dernier relatifs à la mise en oeuvre de la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune portant révision du statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'Education nationale, un texte régissant le parcours professionnel des travailleurs du secteur», a-t-il asséné.

Il faut rappeler que la révision du projet de statut inhérent aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'Education nationale, a été transmise à une commission technique ad-hoc pour son élaboration. Mais cette dernière a affiché un retard qui a suscité le «courroux» des travailleurs du secteur et leurs syndicats qui ont menacé de recourir à la grève dans la perspective de faire bouger les lignes et pousser le ministère à réagir et répondre aux interrogations légitimes de ces derniers.

Le ministre de l'Education, Abdelhakim Belaabed a fait allusion à cette question de retard en soulignant que «notre département n'avait ménagé aucun effort pour la prise en charge des revendications soulevées par les différents syndicats agréés du secteur conformément aux cadres juridiques en vigueur, de manière progressive et équilibrée, tout en prenant en ligne de compte les répercussions de la crise sanitaire sur les plans socio-économique et financier», a-t-il affirmé.

Lors de la dernière réunion, le ministre Abdelhakim Belaabed a rassuré les syndicats du secteur de la disponibilité de son département d'être à l'écoute des doléances et des préoccupations «des partenaires sociaux et prendre acte de toutes les propositions» dans le but d'aplanir la situation du secteur en général et des travailleurs en particulier.

Dans ce registre, le ministre à déclaré aux syndicats que «nous vous rassurons de notre détermination à prendre en charge les préoccupations soulevées sans exclusif», a-t-il mentionné.

Cette dernière rencontre entre la tutelle et les syndicats du secteur a été caractérisée par la transparence et l'engagement à aller de l'avant pour résoudre les problèmes pendants et le traitement des dossiers avec sérénité en tenant compte des moyens dont dispose la tutelle.

Celle-ci a pris des décisions pour «installer des commissions et des cellules pour le traitement des questions sociales outre la création d'une commission mobile pour s'enquérir des modalités de gestion au niveau des directions locales de l'éducation, l'accompagnement des responsables pour garantir une performance de qualité et la résolution de tous les problèmes», a-t-il souligné.

Le premier responsable de la tutelle a annoncé aux syndicats de l'Education nationale lors de la dernière rencontre que «les instructions ont été données pour accélérer le versement des

salaires des employés,en particulier ceux des nouveaux, les remplaçants et les contractuels, en sus des arriérés cumulés depuis 2015», a-t-il précisé.

La dernière rencontre semble avoir réuni les conditions d'une nouvelle approche entre la tutelle et les syndicats du secteur pour traiter des dossiers épineux et les résoudre dans le cadre d'un partenariat où le dialogue et la négociation seront l'instrument idoine pour aplanir les clivages et dépasser les situations d'impasse qui prévalaient dans ce secteur névralgique durant les années précédentes.