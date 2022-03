La machine de l'investissement dans le domaine du transport aérien à été désormais, mise en branle et marquée par l'attribution d'accords de principe pour 15 opérateurs privés, le début d'une ère nouvelle, loin des monopoles et du diktat de l'oligarchie qui régnait sur ce domaine. Cela étant, cette orientation à fortes répercussions économiques et sociales, nécessite la mise en place de nouveaux paradigmes de gestion et des mécanismes fluides pour aboutir à une réelle phase d'exploitation, et de début d'activité. C'est dans ce sillage que le ministre des Transports, Aïssa Bekkaï a mis en avant, lors d'une rencontre avec les investisseurs, «la disposition de son département à accompagner ces investisseurs et à aplanir tous les obstacles administratifs, notamment en ce qui concerne le cadre juridique régissant ce mode de transport à travers l'accélération de l'opération d'étude des dossiers et d'octroi des agréments nécessaires».Une phase cruciale pour mettre en place les premiers jalons d'une activité qui est restée longtemps fermée au secteur privé, dans la mesure où depuis plusieurs années, seule la compagnie nationale se confronte à la concurrence étrangère, et traîne des failles financières qui ont nécessité l'intervention de plan de sauvetage. Une situation qui ne pouvait plus durer, dan la mesure où il fallait répondre aux besoins nationaux et assurer une stabilité à travers la réalisation de nouvelles infrastructures, et de nouvelles compagnies. Il va sans dire, que dans cette configuration et devant l'impératif d'améliorer la qualité des prestations et d'intervenir, à travers l'émergence d'une concurrence loyale, sur l'attractivité des tarifs appliqués, il est incontournable pour lancer une telle dynamique destinée à combler les lacunes qui minent le domaine du transport aérien, d'agir sur le renforcement des actions d'accompagnement et de suivi de création de ces entreprises, et sur la coordination entre les différents acteurs du secteur. C'est dans cette optique que le ministre a appelé, à «la formation d'un groupe de travail regroupant des cadres du ministère des Transports et un groupe d'investisseurs dans le domaine du transport aérien, et ce, dans le souci de formuler des propositions permettant de résoudre leurs préoccupations et leur permettre, partant, d'amorcer la phase de l'activité effective». `'Une mesure plus que louable, du fait qu' elle permettra d'éclaircir plusieurs point d'ombre liés au fonctionnement et au développement de cette activité, qui prend une nouvelle direction où les opérateurs n'ont pas toutes les données. Le rôle de ce groupe de travail viendra prévenir et traiter les éventuelles sources de retardement et d'obstacles, en vue de baliser le chemin aux investisseurs et leur conférer la possibilité de passer la phase de création avec succès et de se préparer à la phase d'exploitation. Dans ce sens, les investisseurs privés ont exposé leurs préoccupations et les obstacles rencontrés portant essentiellement sur «le volet juridique et certaines procédures administratives, en sus de la question d'affrètement des avions sans équipage, et le problème du manque d'infrastructures nécessaires, et des hangars des aéronefs au niveau des aéroports et la maintenance..».