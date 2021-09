Dans l‘optique de répondre aux besoins de régulation du secteur des transports en vue de générer des impacts conséquents sur l'économie nationale, le ministre des Transports, Aïssa Bekkaï, a appelé, jeudi, à «l'impératif d'accélérer l'amélioration de la situation des établissements de formation et des instituts relevant du secteur, notamment à travers la révision des statuts régissant leur fonctionnement tout en se conformant aux lois et dispositions relevant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique». Une orientation nouvelle, qui se base, désormais sur le concours du milieu universitaire afin de créer cette jonction entre ce dernier et les besoins des secteurs stratégiques. Il faut dire que les manquements qui ont découlé de cette situation, ont eu des répercussions néfastes sur le développement et l'amélioration des perfor-mances, dans la mesure où l'université ne répondait pas aux attentes de certains secteurs en besoin de matière grise et en management. En réalité, durant des décennies la valorisation du potentiel humain a été occultée par les gouvernances qui ont plongé le pays dans le chaos, à travers un mépris profond pour la compétence et la performance. Résultats des courses: le pays se retrouve, aujourd'hui, dans un manque cruel de gestionnaires chevronnés et intègres, pour mener un redémarrage efficient de l'économie nationale. Au centre de ces préoccupations, la formation prend la part la plus importante du fait, que devant les défis à relever, la conjugaison des efforts et la coordination entre les secteurs demeurent la clé du succès, notamment pour le secteur des transports qui passe pour être la colonne vertébrale de toute évolution économique et peut contribuer en profondeur à concrétiser les changements espérés et les réformes programmées. C'est dire à quel point le rôle du secteur des transports peut être déterminant et conséquent sur les résultats de développement de tous les secteurs. C'est précisément dans ce sillage que.

Bekkaï a souligné «la nécessité d'assurer de hauts niveaux de formation en recourant à des compétences avérées dont les enseignants encadrants et les maîtres de conférences, à l'activation des laboratoires de recherches en coordination permanente avec le ministère de l'Enseignement supérieur».