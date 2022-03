Représentant l'un des maillons centrauxl du processus d'exportation, la logistique demeure pour les pouvoirs publics, le domaine à développer pour conférer aux opérations d'exportation une rampe de lancement fiable.

Un support incontournable pour booster l'activité et installer une dynamique à même de hisser le secteur des exportations hors hydrocarbures au rang d'accélérateur économique. C'est dans cette optique que les espaces de stockage, les complexes frigorifiques et les centrales d'achat groupés, devraient venir soutenir et optimiser les résultats prometteurs de cette activité... À ce titre, le ministre des Transports, Aïssa Bekkaï a exhorté, jeudi à Alger, lors de sa réunion avec les directeurs des unités portuaires, à «l'accélération de la réalisation de plates-formes dédiées à l'exportation. Elles sont au centre des objectifs du gouvernement visant la promotion du volume d'exportation et la maîtrise de la chaîne logistique dont les Transports jouent un rôle pivot».

Une orientation qui ne saurait impacter positivement l'activité d'exportation sans une restructuration profonde du fonctionnement des unités portuaires, en vue de les doter de mécanismes plus rentables et plus fluides. Il est question dans ce sens, de l'émergence d'une synergie regroupant les différents acteurs du secteur pour libérer la gestion des ports des failles et des dysfonctionnements qui ont eu, durant longtemps, une incidence négative sur les rendements. Dans ce contexte, le ministre est longuement revenu sur «la nécessité de s'adapter avec cette nouvelle stratégie de développement des ports nationaux en passant du mode de gestion administratif au commercial à travers la mise en oeuvre des instructions du Premier ministre, à savoir assurer le service 24h/24h et 7j/7 avec des prestations qui répondent aux aspirations des opérateurs économiques»..Il va sans dire qu'à travers ce passage à une gestion purement économique, les objectifs s'articulent autour de l'éradication des contraintes administratives et des effets de la corruption en vue de rompre ave la léthargie et l'incompétence qui ont fait des ports, le cauchemar des opérateurs économiques. C'est donc vers une remise à niveau profonde des services portuaires,pour faire converger toutes les actions vers le renforcement des activités d'exportation, que se dirige la nouvelle stratégie du gouvernement. Il faut dire qu'on est loin des gouvernances statiques qui ont fait de l'activité portuaire, un âtre de l'anarchie ouvert à toutes les malversations, qui ont eu raison de toutes les ambitions économiques structurantes. Dans ce sens, le ministre a insisté sur l'importance de «consentir davantage d'efforts en matière de compétitivité des ports, de maîtriser et de réduire le temps de transit des marchandises, notamment les produits de large consommation et de récupérer les conteneurs dans les délais fixés pour éviter les amendes liées au retards».

Des instructions qui interviendront au coeur de l'activité portuaire, pour acter un changement profond qui devrait se généraliser à toutes les unités dans l'optique d'adopter un modèle de gestion basé sur un équilibre plus qu'indispensable entre les grands ports du pays, de façon à inscrire une vision et des objectifs clairs à moyen et long terme qui pourraient représenter des assises fiables pour les réalisation prévues te ue le port-centre de Cherchell.