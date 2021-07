La campagne de vaccination contre la Covid-19 n'avance pas selon le rythme souhaité. Le constat a été fait par les autorités concernées, et ce, en dépit de certaines mesures prises depuis une semaine, en multipliant les centres de vaccination. Mais l'hésitation est toujours là. C'est pourquoi des directives ont été données au directeur de la santé, ainsi qu'aux directeurs des établissements hospitaliers, à travers la wilaya, en vue de renforcer la campagne de vaccination anti-Covid-19. Il s'agit, en premier lieu, pour la cellule de crise, de l'intensification des actions de communication et de sensibilisation et la mobilisation de tous les moyens pour optimiser les conditions d'accueil des citoyens.

C'est l'impératif de l'heure, en effet, si on considère les chiffres avancés par le directeur de la santé, qui a annoncé une situation arrêtée au 30 juin 2021. Il a indiqué que la wilaya de Béjaia a reçu, en tout, 50 764 doses de vaccin tous types confondus mais 22 172 doses seulement, ont été administrées, soit à peine 45%.

Le responsable de la santé publique a indiqué également, que, dans les prochains jours, une campagne de vaccination au profit du personnel des administrations publiques sera lancée, tout comme l'urgence d'intensifier les campagnes de sensibilisation et de veiller au respect des gestes barrières. Le nombre total des cas actuellement hospitalisés, s'établit à 154 cas, dont 23 au niveau de l'EPH de Kherrata, 28 à Aokas, 27 à Amizour. Au centre de l'EPH d'Amizour, deux cas sont toujours en réanimation. A Sidi Aich, Akbou et au CHU de Béjaia, ont dénombre respectivement, 10, 17 et 48 cas, dont huit sont actuellement en réanimation et un malade intubé.

Au sein de l'opinion publique, on ne parle pas seulement de la recrudescence des cas de contamination, mais également de l'impératif de se vacciner ou pas. Et oui, on en est encore là. C'est dire la défaillance en matière de communication et de sensibilisation, qui s'est traduite par l'installation du doute sur l'acte de se faire vacciner.

« C'est une initiative intéressante de se rapprocher du citoyen en installant, dans les places publiques, des centres de vaccination pour toucher toute la population....», note ce citoyen, à sa sortie du centre installé sur l'esplanade de la Maison de la culture. «On est déjà pris par une nouvelle vague, le vaccin c'est sans succès pour l'instant», regrette un autre. «Quel vaccin vous a-t-on administré?», interroge un autre, qui n'arrive pas à se fixer. Le vacciné interrogé lui répond:«Je n'en sais rien, l'essentiel, c'est que je me suis fait vacciner».