De nombreuses personnes ont pris part une nouvelle fois à la campagne de nettoyage en vigueur chaque week-end à Béjaïa. L'appel renouvelé de la wilaya quant à la mobilisation générale semble avoir eu l'écho escompté. On retrousse nos manches et l'on s'occupe de la situation hygiénique et environnementale dans un élan, qui n'a de valeur que d'illustrer l'intérêt partagé pour un environnement propre. Le constat fait, hier, à travers les différents quartiers de la ville et les échos qui nous sont parvenus des différentes communes, témoignent d'une démarche «obéissant» à des instructions fermes d'une autorité de wilaya, annoncée sous forme d'appel à la mobilisation. Une démarche qui n'apporte cependant rien de nouveau, exception faite de cette exhortation. Il n'y a point de mesures durables, autant pour le CET que pour l'Epic et les nombreux projets du secteur de l'environnement bloqués depuis des années. «L'hygiène du milieu» et plus particulièrement la commune de Béjaïa, se matérialise. La direction des travaux publics a pris en charge le nettoyage des chemins communaux et de wilaya et les axes routiers, en collaboration avec les différentes entreprises. Le mouvement associatif n'était pas en reste. Des jeunes et des moins jeunes étaient présents, avec ce goût d'amertume. C'est l'incivisme qui fait des ravages, reconnaît-on. Mais l'absence de poubelles de collecte est aussi responsable de ce marasme. La crainte des inondations est là afin d'inciter toute une armada de responsables et d'entreprises pour un cycle de nettoyage renouvelable chaque vendredi. Une bonne initiative en somme, qui a été soutenue par les édiles depuis des mois. La problématique de l'hygiène environnementale à Béjaïa nécessite des opérations autres que du replâtrage. Un système de ramassage adéquat appuyé par les moyens humains et matériels, une politique de communication basée sur la sensibilisation et l'information des habitants, quant au dépôt des ordures et des horaires de passage des camions de collecte, une surveillance accrue des endroits de collecte afin d'avertir, voire de verbaliser les habitants récalcitrants.