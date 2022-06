Le maintien de la fermeture des frontières avec la Tunisie, où des milliers d'Algériens passaient leurs vacances d'été, fait qu'un important flux d'estivants est attendu à Béjaïa à l'instar des différentes villes côtières du pays. Afin d'assurer la sécurité aussi bien des estivants que des habitants, la sûreté de wilaya et la direction du commerce et des prix (DCP) s'impliquent chacune en ce qui la concerne pour la réussite de la saison estivale. Les services de sûreté de la wilaya de Béjaïa ont pris des dispositions et des mesures préventives de sécurité en mobilisant leurs équipes et tous les moyens afin de protéger les citoyens, les vacanciers et leurs biens, qu'ils soient des résidents ou visiteurs. Sous le slogan «Ensemble pour un été en toute sécurité sans accidents», la police de Béjaïa se lance dans une campagne pour assurer la sécurité, la paix et la tranquillité dans les endroits qui connaissent une forte affluence tels que les plages et les aires de pique-nique, les parcs et les places publiques. Aussi, la police prévoit des patrouilles chargées de veiller au grain.

Les brigades mobiles et la police de la circulation, dont le rôle principal est de maintenir un trafic normal et d'assurer la fluidité du trafic sur les routes à travers les sorties et les entrées de la wilaya, auront pour mission également de lutter contre toutes les formes de violence routière et les infractions commises dans le centre urbain telles que les arrêts hasardeux, manoeuvres dangereuses et autres manifestations négatives qui entravent la circulation d'une part et provoquent des accidents de la circulation sur les routes, en particulier. Une attention particulièrement sera accordée «au contrôle sur les propriétaires de motos, souvent, cause directe de la plupart des accidents de la circulation enregistrés, en plus des missions des équipes opérationnelles de la police judiciaire issues des équipes de recherche et d'intervention BRI, dont le rôle est basé sur la sécurisation des citoyens et l'intervention en cas de danger et autres comportements qui perturbent les déplacements des citoyens en général et des familles en particulier», précise la cellule de communication de la sûreté de la wilaya, qui rappelle les numéros verts de la Sécurité nationale 1548, 17 et 104 au service des citoyens 24h/24, jour et nuit pour signaler tout accident, délit ou toute demande de renseignement.

De son côté, la DCP a mis un plan de lutte contre le phénomène récurrent des intoxications qui prend de l'ampleur durant l'été à travers la wilaya et surtout dans les villes côtières. Depuis le début du mois de mai, pas moins de 30 intoxications alimentaires ont été enregistrées. Des intoxications dues essentiellement à la consommation de nourriture impropre lors des fêtes de mariage, au niveau des plages ou achetée souvent dans des boutiques activant illégalement. Une campagne de sensibilisation est initiée jusqu'au 31 août prochain. Sont associées à cette campagne, la direction du commerce, la direction de la Protection civile, la direction de la jeunesse et des sports, la police d'urbanisme et de protection de l'environnement (Pupe), le mouvement associatif local dont les associations des consommateurs de wilaya l'association et autres. Une caravane de sensibilisation touchera de nombreuses communes, les places publiques et les sites accueillant le public. Les commerçants, les restaurateurs, estivants, les passagers sont également ciblés par cette caravane qui les sensibilisera sur le comportement à adopter durant cette période de chaleur afin d'éviter les conséquences néfastes de la consommation de produits impropres à la consommation. Les brigades de la DCP seront déployées pour vérifier les conditions d'exposition, de vente, de conservation des produits alimentaires et procéder à l'analyse d'échantillons d'aliments si nécessaire afin de réduire les intoxications alimentaires à leur simple expression.