L'Expression: Dix jours après le début de la campagne électorale, quel bilan faites vous?

Massinissa Ouari: depuis le premier jour, j'ai entamé des rencontres de proximité j'ai vu beaucoup de mes concitoyens qui ont affiché une volonté d'aller voter car il y va de l'intérêt de notre wilaya. Bejaia mérite une meilleure représentation par ses dignes fils qui n'ont de volonté que celle de la faire sortir de son isolement et la propulser vers l'avant, pour redorer son blason.



Quelle est votre stratégie électorale pour convaincre les électeurs?

Ma stratégie a débuté depuis longtemps. Je n'ai jamais cessé de servir les citoyens et d'être à leurs cotés même après l'élection sénatoriale. Mon objectif était déjà tracé. C'est celui de briguer un mandat parlementaire, unique voie de salut à même de me permettre de faire valoir les droits de mes concitoyens de Béjaïa. Je le faisais en tant qu' élu local dans ma commune. C'est en se montrant disponible à toute sollicitation qu'on arrive à gagner la confiance des gens. Maintenant, je ne fais que renforcer cette démarche par des rencontres avec les électeurs et surtout des explications sur mon programme électoral.

Avez-vous rencontré des hésitations ou des embûches quelconques?

Au contraire, je n'ai rencontré que des félicitations et des encouragements. Beaucoup de gens que j'ai rencontrés ont applaudi ma participation qui reste, à leurs yeux, un moyen de changement auquel ils aspirent. Contrairement à ce qui est colporté çà et là, les citoyens ne sont pas tous indifférents à ce scrutin. Les plus hésitants ne savent même pas les raisons qui les poussent à s‘opposer à une élection qu'une majorité silencieuse ne peut bouder si les conditions sont réunies. En aucun cas, il m'est possible d'accepter une dictature d'une personne ou d'un groupe de personnes. À ce que je sache, nous sommes dans une République démocratique et le droit à la liberté de choisir est garanti par la loi et se trouve au-dessus de tout le monde. Je reste un homme de paix avec mes principes et mes valeurs. Le respect mutuel doit être un principe fondamental au sein de notre société. Mon rêve est de voir nos jeunes détenus retrouver leur famille, de voir naître une Algérie nouvelle avec des valeurs, des principes où l'amour, le respect, la fraternité puissent régner au-dessus de tous, afin d'offrir à notre pays une place dans le concert des nations.

Que proposez-vous aux Bedjaouis pour les convaincre?

Accélérer la réalisation de la pénétrante autoroutière jusqu'au port de Béjaïa pour désengorger les axes routiers nationaux sujets à d'innombrables accidents endeuillant des familles et très coûteux pour la collectivité et permettre un meilleur essor au port de Béjaïa. La réalisation du dédoublement de la voie ferrée Béjaïa-Beni Mansour pour développer le transport des personnes et de marchandises par le chemin de fer, reste un point que je défendrai. Il s'agit aussi de relancer le projet de réalisation du Centre hospitalo-universitaire de Béjaïa, qui reste l'impératif de l'heure, afin de décharger les structures hospitalières existantes. La vocation touristique de la wilaya ne sera pas en reste. À ce titre je m'engage à encourager et aider toute initiative d'investissement dans le secteur, à savoir multiplier les structures d'accueil (hôtels, campings, auberges...) que ce soit en milieu urbain, balnéaire et de montagne avec bien évidemment toutes les prestations et compositions d'accompagnement. Le développement du secteur de la pêche par la réalisation des ports de pêche et des plages d'échouage fait partie aussi des mes objectifs. Sur le plan environnemental, je pense qu'il est plus qu'urgent de concrétiser les différents projets en souffrance, dont notamment les centres d'enfouissement et décharges contrôlées, retenus pour la wilaya de Béjaïa. Il s'agit de parer au plus urgent et de sauver ce qui reste de l'oued Soummam et de l'oued Aguerioun, devenus aujourd'hui le réceptacle de tous les déchets ménagers et industriels. Cette politique ne saurait être complète sans la réalisation de plusieurs stations d'épuration des eaux usées. Mon programme comprend aussi des propositions pour le secteur de l'agriculture, de l'éducation et de l'habitat, de l'université. Et pour finir, je m'engage à être au coté de la population, en ouvrant une permanence au chef- lieu de la wilaya pour recueillir toutes les doléances. J'interviendrai en personne dans tous les conflits, afin de les résoudre de manière démocratique et civilisée.