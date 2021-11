C'est la saison hivernale. Les risques liés à l'utilisation du gaz naturel se multiplient. À Béjaïa, des milliers de foyers ont été raccordés au réseau de distribution de ce combustible. Autant de potentielles victimes à sensibiliser, juge la Société de distribution de l'électricité et du gaz de Béjaïa Chaque année, plusieurs cas d'intoxication au monoxyde de carbone, parfois mortels, sont recensés par la Protection civile de Béjaïa. Deux décès sont, d'ores et déjà, à déplorer et 19 personnes intoxiquées au CO, selon le dernier bilan de la Protection civile.

Afin d'éviter que de tels drames se reproduisent, la Sonelgaz décide de mener, à partir de ce mois de novembre, jusqu'au mois de mars, une campagne de sensibilisation, sous le slogan «À la maison un réflexe de plus, c'est un risque en moins!», au profit de ses clients, toutes catégories confondues sur les dangers liés à la mauvaise utilisation du gaz naturel, notamment dans les localités nouvellement raccordées à cette précieuse énergie, qui leur permettra d'améliorer leur quotidien, à conditions que les mesures de sécurité et de conformité soient respectées. Un programme riche en matière de sensibilisation a été concocté en collaboration avec les services du commerce, l'Association de protection du consommateur ainsi que la Protection civile. Les efforts seront focalisés, entre autres, sur la sensibilisation des futurs plombiers. Ces derniers sont censés contrôlér la conformité des installations intérieures et des appareils, et vérifier la qualité des chauffages, chauffe-bains et cuisinières, principaux producteurs de monoxyde de carbone.

Plusieurs consignes de prévention seront données par les professionnels de la Sadeg, tout le long de cette campagne, aux clients afin de se prémunir des dangers pouvant provenir du gaz et ce, via des journées portes ouvertes qui seront organisées, notamment dans les placettes publiques, les centres commerciaux. Une opération porte à porte permettra de se rapprocher davantage des clients, vérifier leurs installations intérieures, et les conseiller, ainsi, sur les bons reflexes à adopter en cas de fuite de gaz ou d'inhalation de CO, etc. sans oublier la sensibilisation à travers les médias en général et la radio en particulier.

À toutes fins utiles, l'aération reste le premier remède pour éviter les intoxications au monoxyde de carbone, principal facteur de mortalité, une fois inhalé, ainsi que les risques d'explosion en cas de fuite de gaz.