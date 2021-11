Inaugurations d'infrastructures publiques, réinhumation des ossements de chouhada et équipements de communes en bennes tasseuses et chasse-neige ont été les principaux gestes des autorités marquant la célébration de cet anniversaire aux cotés évidemment d'autres activités commémoratives initiées à travers la wilaya par le mouvement associatif et les organisations. Acquis aux frais du budget de l'Etat, des équipements ont été distribués aux communes dans le but d'améliorer le niveau de vie des citoyens. L'opération s'est déroulée en présence des autorités locales et des maires concernés. Huit réservoirs d'eau ont été distribués au profit des villages des communes de Béni Djellil, Tazmalt, Béni Maouche, Barbacha, Kherrata, Ighil Ali, Aït R'zine et Chemini. Il en est de même pour 16 génératrices hydroélectriques attribuées au profit de communes souffrant d'une pénurie d'eau potable. À cette occasion, 11 camions compacteurs et sept ambulances équipées ont été distribués aux divers établissements hospitaliers, à travers la wilaya, en plus de 40 lits pour transporter les patients et 40 porteurs de sérum. Par ailleurs, les autorités ont procédé à la mise en service du réseau de distribution de gaz naturel au profit de plus de 3 000 foyers dans les communes d'El Flaye, Boukhalifa, Draâ Al-Gaïd et Ighil Ali. Au chapitre santé, l'inauguration du centre de transfusion sanguine et d'une clinique multiservices au niveau de Sid Ali Lebhar vient renforcer les capacités du secteur sanitaire au niveau de ce grand quartier périphérique de la ville de Béjaia. La veille du 1er Novembre, il a été procédé au lancement du convoi de solidarité organisé par la direction de l'activité sociale de wilaya de Béjaïa au profit des familles nécessiteuses au niveau des communes de Tifra, El Flaye et Tinebdar.

Cette dernière a vu la réinhumation des restes de huit chouhada au cimetière des martyrs de la municipalité de Tibane. Les huit martyrs ont été transférés du lieu de leur martyre, au fond d'une vallée dans le village d'Ait Chathla, vers la place qui leur est dédiée au niveau du mémorial construit pour perpétuer leurs âmes. Côté mouvements associatifs, plusieurs communes ont vécu au rythme de commémoration, à l'image du village Lemcella (Ath Mellikèche), qui a célébré l'événement à travers un programme très riche élaboré à l'occasion. Des jeunes du groupe des scouts «Azouaou Amrane» ont hissé le drapeau national et une gerbe de fleurs a été déposée sur la stèle commémorative dédiée aux 66 martyrs du village Lemcella, qui a été inaugurée à l'occasion sur fond d'hommages rendus aux moudjahidine Amirouche Meziane et Ouamara Rabah. À Ikdjane, Chemini et Kherrata les activités commémoratives ont eu lieu dans une ambiance de fraternité et d'espoir de lendemains meilleurs.