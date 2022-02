Le réseau médiatique sportif qatari beIN Sports ouvrira bientôt son bureau à Alger, dans le cadre du renforcement des relations bilatérales dans le domaine des sports et de l’audiovisuel en concomitance avec les préparatifs en cours de la 19e édition des Jeux méditerranéens prévus à Oran cet été. Pour rappel, le président du conseil d’administration du réseau qatari beIN Sports et président de Qatar Sports Investments, Nasser Al-Khelaïfi avait été reçu le 8 février par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. « J’ai été honoré de rencontrer le président de la République dans un climat excellent et fructueux. Si Dieu le veut, ça sera le début de relations communes avec les sociétés beIN Sports », avait déclaré Nasser Al-Khelaïfi à l’issue de l’audience. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a entamé, hier, une visite d’État de deux jours au Qatar à l’invitation de l’Emir Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani.