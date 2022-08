La chambre d'accusation près le tribunal de Sidi M'hamed a ordonné, hier, le placement de Nouredine Bedoui, ancien Premier ministre, en détention provisoire au niveau de la prison d'El-Harrach. La récente décision du juge d'instruction de mettre l'accusé sous contrôle judiciaire, a été, de fait, annulée. Le juge d'instruction en charge de l'affaire a été destinataire d'un rapport établi par le groupement financier et économique de la sûreté de wilaya de Constantine, qui avait interrogé Bedoui a plusieurs reprises, suite a des commissions rogatoires envoyées par le Cour suprême.

Le 26 septembre 2021, le juge d'instruction de la troisième chambre pénale du pôle pénal économique et financier avait ordonné de placer le mis en cause sous contrôle judiciaire et de lui retirer son passeport après son audition, dans le cadre des affaires de corruption remontant à l'époque où il a été wali de Constantine. Le dossier, présenté à la justice, porte sur la manifestation «Constantine capitale de la culture arabe», organisée en avril 2015. L'accusé a comparu le 18 septembre dernier devant le juge d'instruction de la troisième chambre pénale du pôle spécialisé. Il est poursuivi pour dilapidation et détournement du foncier et pour octroi de marchés de gré à gré au profit d'entrepreneurs ne remplissant pas les conditions légales nécessaires à la réalisation de ces projets. Il a été également entendu dans le cadre de contrats de concession de terrains à caractère industriel, cédés en violation de la réglementation et de la législation en vigueur. En outre, Noureddine Bedoui et Abdelmalek Boudiaf, deux anciens walis de Constantine, ont été déjà poursuivi dans le cadre d'une autre affaire de corruption liée à la rénovation de l'aéroport de Constantine. Amar Tou, l'ancien ministre des Transports (2008-2013) a été entendu en qualité de témoin, dans le cadre de cette affaire. Pour rappel, Noureddine Bedoui avait occupé le poste de wali de Constantine et de plusieurs autres wilayas, avant qu'il soit nommé ministre de la Formation professionnelle, puis il a été désigné au poste du ministre de l'Intérieur de mai 2015 au 11 mars 2019.

À partir de cette date, il sera promu Premier ministre jusqu'au 19 décembre 2019, où il sera démis de ses fonctions. Par ailleurs, il faut dire que le nom de Noureddine Bedoui en tant que ministre de l'Intérieur est revenu dans plusieurs dossiers de corruption en relation avec des hommes d'affaires comme Ali Haddad et Mahieddine Tahkout. Son patronyme a été également cité dans le dossier de l'ancien ministre de la Justice, Tayeb Louh, et l'ex-Dgsn, Abdelghani Hamel ainsi que Chakib Khelil. À tire d'exemple, Tayeb Louh aurait agi auprès des magistrats de la cour de Boumerdès, sur intervention de Noureddine Bedoui, alors ministre de l'Intérieur.

Enfin, l'accusé est particulièrement réputé avoir collecté, en un temps record, près de 6 millions de signatures au profit de la candidature de Bouteflika au 5e mandat.