Un troisième Premier ministre va passer la prochaine décennie en prison! Noureddine Bedoui vient d'écoper de sa première grosse condamnation. Le tribunal de Sidi M'hamed vient de prononcer contre lui une peine de 10 ans de prison ferme. Le dernier PM de l'ère Bouteflika avait, jusqu'au mois d'août dernier, échappé aux griffes de la justice avant que le juge du tribunal de Sidi M'hamed ne décide de le mettre en détention provisoire. Jeudi dernier, il a connu le même sort que ses deux prédécesseurs à la tête de l'Exécutif: une lourde peine d'emprisonnement. Il est accusé de corruption à l'époque où il occupait le Palais du gouvernement. Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal ont également été condamnés dans cette affaire, ils écopent respectivement de 12 et 10 ans de prison ferme pour les mêmes chefs d'inculpation. Une nouvelle peine qui vient s'ajouter aux nombreuses autres prononcées contre ces deux ex-Premiers ministres. Dans la même affaire, les deux anciens ministres de l'Industrie Abdeslam Bouchouareb et Abdelhamid Temmar ainsi que l'ancien wali, Ali Badrissi ont été condamnés à une peine de20 ans de prison ferme avec confirmation du mandat d'arrêt international émis à leur encontre. Les deux anciens ministres des Ressources en eau, Hocine Necib et Arezki Berraki ainsi que l'ancien ministre des Finances, Mohamed Loukal, ont été condamnés à huit ans de prison ferme. L'ancienne ministre de la Poste et des télécommunications, Imane Houda Feraoun et l'ancien ministre des Travaux publics Amar Ghoul, ont écopé d'une peine de quatre ans de prison ferme. Une amende d'un million de DA a été infligée à tous les accusés. L'ex-ministre des Transports, Amar Tou

et l'ancien secrétaire

général dudit ministère, Mohamed Mehareb, ont été acquittés. Pour rappel, les prévenus sont poursuivis dans des affaires de corruption, notamment pour dilapidation de deniers publics, abus de fonction et octroi d'indus privilèges lors de conclusion de marchés publics dans le secteur des travaux publics, des ressources en eau et de la poste et des télécommunications. Dans la même journée, l'ancien ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki, a vu une autre condamnation prononcée contre lui par le même tribunal. Elle concerne l'époque où il occupait le poste de directeur général de l'Agence nationale des barrages et des transferts (Anbt). Le juge lui a infligé 10 ans de prison ferme assortie d'une amende d'un million de dinars pour corruption. Ont écopé de la même peine, l'ancien secrétaire général du ministère des Ressources en eau, Mustapha Karim Rahiel et ex-directeur de l'Agence nationale des barrages (ANB), l'accusé en état de fuite, Kali Abdenacer, avec confirmation du mandat d'arrêt international émis à son encontre. Des peines de cinq ans de prison ferme et un acquittement ont été prononcés par le tribunal, contre les autres accusés. L'ancien ministre a été poursuivi en sa qualité d'ancien directeur général de l'Anbt, de même que les autres accusés, d'anciens cadres de l'agence, pour notamment dilapidation des deniers publics, abus de fonction et octroi d'indus avantages. Il s'agit là de nouvelles sanctions contre les hommes forts de l'ancien régime qui vont ainsi croupir en prison pendant de nombreuses années encore.