Que reste-t-il pour la destination Algérie dans la rude bataille du tourisme méditerranéen, l'espace le plus fréquenté au monde? Le pays a-t-il suffisamment profité des deux années de fermeture des frontières pendant la période de pandémie afin de satisfaire en premier lieu le touriste algérien? Ce sont autant de questions qui se posent d'elles-mêmes, inévitablement, face à la nouvelle donne de la réouverture des frontières terrestres avec la Tunisie, prévue vendredi prochain, et qui sont fermées depuis l'apparition de la Covid-19.

Une dynamique économique est attendue dans les régions frontalières et les villes côtières des deux pays. Cependant, cette décision serait ‘'payante‘' pour l'Algérie en terme touristique! Le Syndicat national algérien des agences touristiques a, en effet, annoncé qu'au moins un million de touristes algériens vont visiter la Tunisie cet été, après la décision d'ouverture des frontières à compter de la mi-juillet courant. Son président Nadir Belhaj a indiqué qu'«un important nombre d'Algériens ont contacté les agences touristiques pour s'expliquer sur les propositions offertes» «Les agences touristiques se sont préparées pour lancer des offres compétitives du tourisme dans les différentes villes tunisiennes, qui attendent, avec impatience, les Algériens», a-t-il souligné. Le même responsable a fait savoir que même les agences touristiques ont trouvé des difficultés en matière de réservation». Pour étayer ses propos, Nadir Belhadj dira dans ce sens que «les hôtels tunisiens connaissent un encombrement cet été, et sont réservés dans une proportion de 80%». Le Syndicat national des agences touristiques a, par la voix de son président encore, annoncé que «la décision d'ouverture des frontières terrestres aux touristes est intervenue à temps, vu la forte pression sur les structures touristiques algériennes et la hausse des prix». En fait, là, le responsable met le doigt sur la plaie. Le rapport qualité/prix pratiqué dans nos hôtels et complexes touristiques est jugé «irraisonnable». C'est le noeud gordien de ce secteur qui jouit d'une importance cruciale au plus haut sommet de l'Etat. Un long chemin reste à parcourir dans ce sens pour atteindre les résultats escomptés. Et cela malgré la volonté politique affichée par les autorités pour développer le secteur, à travers le lancement de plusieurs projets, les facilités accordées pour les investisseurs, l'organisation de manifestations touristiques, l'organisation des métiers liés au tourisme, l'encouragement de la formation pour améliorer les services et prestations offertes aux touristes.

Il y a lieu de souligner qu'un facteur et non des moindres entre en jeu. On ne peut raisonnablement attendre grand-chose lorsque les prix du billet d'avion atteignent des sommets. La cherté des billets d'avions est devenue une vraie problématique pour les touristes étrangers et la diaspora qui souhaite faire un retour aux sources. Effectuer, en effet, un voyage en Algérie est devenu un luxe... Nos opérateurs touristiques ont raté l'opportunité qui leur a été offerte pendant la pandémie, à savoir celle de miser sur la clientèle locale. Cependant, le rêve est toujours permis. Le rendez-vous le plus proche est la saison saharienne. Et nos agences de voyages ont leur rôle à jouer pour promouvoir les sites touristiques des wilayas du sud de notre pays. Une région qui fait rêver les touristes anglo-saxons en particulier. Elle n'est pas la seule à faire rêver les touristes étrangers. Nombreux sont ceux qui souhaitent visiter l'Algérie depuis la tenue de la 19ème édition des Jeux méditerranéens, organisée il y a quelques jours à Oran.

La grandiose manifestation semble ainsi apporter son grain de sel au secteur touristique.

En parlant de la région de l'Oranie qui recèle d'énormes atouts touristiques, culturels et naturels, il devient inévitable de ne pas parler du dernier clip de DJ Snake dans lequel il a rendu hommage à l'Algérie.

Une initiative qui a contribué à faire la promotion de la destination Algérie. Les touristes étrangers affichent depuis un certain intérêt à notre beau pays distingué, riche et très vaste. Le célèbre Dj a réussi là où les autres ont failli...