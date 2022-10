Bien que la partie ne soit pas encore gagnée totalement, le Premier ministre, Aïmène Benabderrahmane, semble avoir réussi son baptême du feu. Après un premier déluge de questions et d'interrogations au sujet d'un premier bilan d'étape du Plan d'action gouvernemental, Benabderrahmane pourrait se targuer d'avoir réussi ce premier pari. Dans ses différentes réponses aux interrogations des députés, le Premier ministre a fait montre d'un certain tact dans la gestion des débats. Ni arrogance ni provocations, les réponses aux questions ont été effectuées dans un lexique politique exquis et empreint d'un profond respect à la fonction de représentant national du peuple. Les réponses de Benabderrahmane n'étaient pas exemptées d'un certain nombre de messages et de signaux d'essence politique, d'abord en direction des députés, mais aussi en direction des observateurs, des politiques et des citoyens récalcitrants. Il réussira dans cet exercice à lever le voile sur des vérités, jusque-là, tues au sujet de certaines pratiques et autres manoeuvres basses visant à attenter à la stabilité du pays. En apportant des réponses assez raisonnables aux questionnements de deux députés, Benabderrahmane évoquera les différentes priorités de son gouvernement. Bien que motivant certaines lenteurs et manques à gagner par les crises majeures de Covid-19 et du co,nflit ukrainien, le Premier ministre ne manque pas moins de rester réaliste quand il évoque l'ampleur des chantiers à réaliser dans un laps de temps aussi réduit. «L'Algérie qui a parachevé l'élaboration de lois adaptées aux exigences du présent et de l'avenir, s'engage dans la phase de l'exécution, une étape d'une importance capitale en ce qu'elle permet au pays de se targuer d'avoir une arsenal juridique et de l'appliquer», a-t-il rétorqué encore. C'est dans cet esprit qu'il martèlera que «le processus de réforme en vue du renouveau auquel s'est engagé le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est désormais une réalité palpable». Benabderrahmane revient sur cet exercice, qui est la Déclaration de politique générale, qui est «une preuve de la bonne intention et de la forte volonté,... et que les pouvoirs publics exercent librement leurs missions constitutionnelles». Dans ce premier exercice face aux députés de la nation, malgré certaines interventions acerbes et les vifs témoignages au sujet des états des lieux de certains secteurs sur le plan local, le Premier ministre a apporté, en toute sérénité les premiers éléments de réponses aux interrogations soulevées. Aux interrogations des députés quant à la concertation entre les appareils législatifs et l'Exécutif gouvernemental, Benabderrahmane assure les membres de l'Assemblée populaire nationale quant à adopter une approche participative. «Le gouvernement trouvera les solutions les plus appropriées pour surmonter tous ces problèmes dans le cadre d'une approche participative», dira-t-il face à la presse au sortir de l'hémicycle. Continuant sur sa lancée, il exhortera, par ailleurs, les membres de son équipe gouvernementale à adopter la même approche et à associer les représentants du peuple dans leur approche de gestion. Il appellera, également, «les walis à oeuvrer, en collaboration avec les députés et les élus locaux, pour le règlement de tous les problèmes au niveau local», dira-t-il.