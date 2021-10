Après l'Algérie, c'est au tour du Mali d'exprimer sa colère contre la France. Bamako a convoqué, mardi, l'ambassadeur de France, Joël Meyer, pour lui exprimer son mécontentement et son indignation, après les propos d'Emmanuel Macron. Ce dernier s'était fendu d'une violente tirade contre les autorités maliennes qui ont accusé son pays d'avoir lâché le Mali. A Bamako, le diplomate français a été interpellé sur les «propos inamicaux et désobligeants» d'Emmanuel Macron, avant d'exprimer sa «vive protestation contre ces propos regrettables, de nature à nuire au développement de relations amicales». «Il faut que l'État revienne avec sa justice, son éducation, sa police partout, en particulier au Mali», où des pans entiers de territoire restent livrés à eux-mêmes face aux djihadistes, aux tensions intercommunautaires et aux trafics, a formulé le chef d'État français. Aussi, le ministre malien a invité «les autorités françaises à la retenue, en évitant des jugements de valeur» tout en les appelant à «une approche constructive basée sur le respect mutuel, en vue de se concentrer sur l'essentiel, notamment la lutte contre le terrorisme dans le Sahel». Dans leur communiqué, les autorités maliennes ont souligné le fait qu'elles sont «disposées à construire une relation sincère et concertée avec ses partenaires» avant d'avertir qu'une telle coopération est assujettie au strict respect du «principe de non-ingérence dans ses affaires». Au Sahel, la France intervient militairement depuis 2013 contre les groupes terroristes.