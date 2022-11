Le Sommet de la Ligue des États arabes s'ouvre, aujourd'hui, à Alger. Une quinzaine de présidents de la République, Rois et Émirs y prendront part. Aux souverains viendront s'ajouter les invités d'honneur, notamment le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, le président sénégalais et président en exercice de l'Union africaine (UA), Macky Sall, le président azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, en sa qualité de président en exercice du Mouvement des Non-alignés, et le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), Hissein Brahim Taha. Les dirigeants arabes ont commencé à arriver, hier, à Alger pour prendre part au 31e Sommet de la Ligue des États arabes dont la cause palestinienne est placée au coeur des priorités. D'ailleurs, le président de l'État palestinien, Mahmoud Abbas, est arrivé, hier après-midi à Alger. Il a été accueilli, à son arrivée à l'aéroport international Houari-Boumediene d'Alger par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Le même accueil est réservé au président des Iles Comores, Azali Assoumani, le président du Conseil de direction présidentiel de la République du Yémen, Rachad Mohammed Ali Al-Alimi, et autres participants. Il s'agit notamment de l'Émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, du nouveau président irakien, Abdellatif Djamel Rachid, dont c'est la première sortie officielle à l'étranger. En outre, le président mauritanien, Mohamed Ould Ghazouani, le président somalien, Hassan Sheikh Mohamud, le chef de la transition soudanais, le général Abdel Fattah al-Burhan, le président tunisien Kaïs Saïed, devraient prendre part à ce Sommet de la réconciliation. Tandis que le président du Conseil des ministres libanais, Najib Mikati, a été accueilli par le Premier ministre Aïmene Benabderrahamne, au même titre que le vice-Premier ministre du Bahreïn, Cheikh Mohammed Bin Mubarak Al Khalifa, représentant spécial du Roi du Bahreïn, Hamed Ben Issa Al Khalifa, ainsi que le vice-Premier ministre chargé des Relations et des Affaires de coopération internationale, représentant spécial du Sultan d'Oman, Asa'ad Ben Tariq Al Said. Néanmoins, ce Sommet sera imputé de certains Rois qui ont préféré faire l'impasse. Outre le prince héritier saoudien, Mohamed Ben Salmane (MBS), pour des raisons de santé, le roi Abdallah II de Jordanie ne participera pas au Sommet arabe d'Alger. La délégation jordanienne sera présidée par son fils, le prince héritier Hussein Ben Abdallah. Idem pour le Koweït et son Émir, Nawaf al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, qui seront représentés par le prince héritier Mishal Al-Ahmad Al-Jaber. Tandis que le Roi du Maroc, Mohammed VI, a annulé sa participation. Dans une déclaration à la chaîne saoudienne «Al Arabiya», le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, a annoncé que le roi Mohammed VI ne conduira pas la délégation de son pays au Sommet de la Ligue arabe. Une absence qui vient s'ajouter à celle de Mohammed ben Zayed Al Nahyane l'émir des Émirats arabes. En somme, l'absence du syndicat des monarchies du Golfe.

Le cartel des «traîtres» à la cause palestinienne et à l'unité arabe. En effet, plusieurs membres de ce «syndicat de chefs d'État et de rois», qui a historiquement placé le soutien à la cause palestinienne et la condamnation d'Israël en tête de son agenda, ont opéré un rapprochement spectaculaire avec l'État hébreu. Des absences qui prouvent que jamais le Monde arabe n'a été aussi divisé. Une division loin de profiter aux peuples arabes. Qu'à cela ne tienne. Le conflit israélo-palestinien et la situation en Syrie, en Libye et au Yémen, la réforme de la Ligue des États arabes figurent bel et bien à l'ordre du jour du Sommet.