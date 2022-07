En visite de deux jours en Iran en qualité d'envoyé spécial du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a été reçu, hier, à Baghdad par le président irakien, Barham Salih. À l'occasion Ramtane Lamamra a remis au président Barham un message écrit du président Tebboune. Un message dans lequel le chef de l'État a fait part de «sa volonté de poursuivre le processus de renforcement des relations fraternelles et historiques qui unissent les deux pays frères et de soutenir mutuellement leurs sécurité et stabilité». Tout en se félicitant de la profondeur des relations bilatérales fraternelles et de la coordination entre les deux pays à la lumière de la convergence de leurs positions sur l'ensemble des questions régionales et internationales, le président Barham Salih a souligné «l'engagement de l'Irak à contribuer qualitativement au succès du Sommet arabe, prévu à Alger avec un ordre du jour constructif et inclusif à même d'ouvrir de larges perspectives à l'action arabe commune». Une audience ayant permis aux deux parties d'avoir «des entretiens riches sur la situation dans l'espace arabe et les moyens permettant aux pays de la région de relever les défis communs actuels dans divers domaines, et d'oeuvrer en faveur du droit légitime du peuple palestinien à l'établissement de son État indépendant avec El-Qods pour capitale», précise le communiqué du ministère. Auparavant, Ramtane Lamamra s'est entretenu avec son homologue irakien, Fouad Muhammed Hussein. Des entretiens ayant porté sur «les relations bilatérales et les moyens de les renforcer» en plus de l'initiative du président Tebboune de réactiver le Mouvement des non-alignés. Une initiative soutenue par l'Irak. À l'occasion, il a été convenu d'un calendrier des prochaines échéances bilatérales, notamment la 14e session de la Commission mixte algéro-irakienne. Il a été également question de «la nécessité de procéder à une évaluation globale de la coopération bilatérale et d'actualiser le cadre juridique, en insistant sur l'impératif d'inclure de nouveaux domaines de partenariat, y compris les secteurs de l'énergie et de l'industrie pharmaceutique». Réitérant le soutien de son pays aux efforts de l'Algérie pour assurer une préparation optimale du prochain Sommet arabe prévu les 1 et 2 novembre prochain à Alger, Fouad Muhammed Hussein a mis en avant l'engagement de l'Irak à «contribuer activement à la réussite de cet important rendez-vous, à travers des conclusions qui soient à la hauteur des aspirations des peuples arabes», tout en insistant sur le fait que «l'Irak et l'Algérie sont deux pays pétroliers, et le dossier énergétique est très important au niveau mondial». Abordant «les graves tensions et la polarisation marquant les relations internationales en raison de la crise en Ukraine», Ramtane Lamamra a affirmé que le «monde est au bord de changements structurels induits par la pandémie de Corona et le conflit russo-ukrainien». Aussi, les deux parties ont estimé «nécessaire pour le Groupe de contact arabe de poursuivre ces missions dans le cadre de la position arabe commune fondée sur les principes du non-alignement et d'une réelle volonté de contribuer aux efforts internationaux pour un règlement pacifique de cette crise».

Lavrov s'adressera à la Ligue des états arabes

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov s'adressera, aujourd'hui, à la Ligue des États arabes au Caire. Une visite qui fait suite à un sommet entre dirigeants russe, turc et iranien à Téhéran. Au Caire, Sergueï Lavrov rencontrera Ahmed Aboul Gheit, secrétaire général de la Ligue arabe, ainsi que les représentants des 22 États membres.