Bachir Barkat, élu d'obédience FFS, a été plébiscité, hier, président de l'Assemblée populaire de wilaya (APW), de Béjaïa. Il succède à Mehenni Haddadou, nommé sénateur lors des dernières élections portant renouvellement partiel des membres du Conseil de la nation.

En application des dispositions de l'article 58 de la loi n°12-07 du 21/02/2012 se rapportant à la wilaya, cette session extraordinaire s'est tenue au niveau de la salle des congrès de la wilaya, en présence du wali, Kamel Eddine Kerbouche, des autorités civiles et miliaires, ainsi que d'autres élus communaux.

Le candidat du Front des forces socialistes (FFS), qui occupait jusque-là, la vice-présidence de l'APW, a été plébiscité par 31 voix, contre 9 pour son concurrent, Khaled Bastani, élu sur la liste FLN. Un seul votant, sur les 43 que compte l'Assemblée, n'a pas répondu à l'appel.

Le candidat du FFS a eu le soutien des «alliés» traditionnels du parti, au niveau local, le FLN et les indépendants, qui ont fait leur entrée à l'APW, à l'occasion des locales de novembre 2021. Bachir Barkat, actuel responsable fédéral du parti dans la même wilaya, est un avocat qui avait poursuivi ses études universitaires à Tizi Ouzou, avant de postuler à un magister des finances, option assurances obtenu en Tunisie. Il a débuté sa carrière politique au sein du FFS, en qualité de secrétaire de la section communale de Darguina, avant de devenir membre du conseil national puis secrétaire national au suivi des fédérations. Elu deux fois à l'APW, il est actuellement premier secrétaire de la fédération de Béjaïa.

Auparavant, il a été procédé à l'officialisation du mandant du remplaçant de l'ex-P/APW, Haddadou, sur la liste des élus FFS. Il s'agit de Mabrouk Azibi, ancien élu de l'institution et président de la commission éducation.

Pour le nouveau sénateur du FFS, Mehenni Haddadou, «grâce à son expérience et son dévouement», le nouveau P-APW Bachir Barkat «saura être à la hauteur de la mission et de la lourde responsabilité». Il faut dire aussi que l'alliance contractée par le FFS au sein de cette institution, ne souffre d'aucune contestation. Cohérent, il saura soutenir ce nouveau président de l'assemblée.

Dans un premier temps, le nouveau P/APW aura la charge d'installer les différents membres de l'assemblée, à savoir les différentes commissions qui éliront à leur tour leurs présidents respectifs avant de passer à sa véritable mission, celle de diriger cette institution dans l'accompagnement du développement de la wilaya de Bejaia.