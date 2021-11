Journée méméorable pour le secrétaire général du FLN. Abou El Fadl Baâdji est revenu comblé de joie, surtout par la qualité de l'accueil qu'il a reçu à Tizi Ouzou. Une ville qui, faut-il le rappeler, venait de sortir d'une terrible épreuve causée par les feux de forêt. Pour autant, la ville des Genêts n'a pas été avare en hospitalité envers le SG du parti majoritaire à l'APN. Youyous, chants patriotiques et slogans de soutien à Baâdji qui ne pouvait pas espérer mieux, en termes de présence et d'accueil. que d'aucuns ont qualifiés de parfaite réussite.

C'est ce week-end que le FLN a entamé sérieusement sa campagne à Tizi Ouzou. Les listes établies dans la course aux sièges des Assemblées populaires communales et de wilayas ont eu l'agréable initiative de débuter leur campagne en présence du secrétaire général Abou El Fadl Baâdji, qui a animé un meeting dans la ville des Genêts en présence de tous les candidats. Dans une allocution prononcée au cinéma Le Mondial, pleine à craquer, l'orateur est revenu sur nombre de questions intéressant les populations locales et même les questions d'actualité.

Pleine à craquer, la salle de cinéma «Le Mondial», s'est avérée exiguë pour contenir les centaines de personnes qui ont afflué, pour assister au meeting. Baadji a entamé son meeting par un hommage à la légende de la boxe algérienne, Loucif Hamani, qui venait de nous quitter, aux trois camionneurs algériens victimes d'un lâche et barbare assassinat par des tirs de l'armée marocaine, invitant ainsi l'assistance, fort nombreuse, à observer une minute de silence.

Le nouveau style du FLN

Le secrétaire général du FLN a entamé ensuite son discours qui tranche avec la logomachie à laquelle nous ont habitués les anciens responsables du vieux parti. En la matière, le SG du FLN a innové dans le mode de communication, avec un style bref, concis et surtout précis sans sombrer dans la rhétorique vide qui finit toujours par ennuyer, au lieu de capter. À Tizi Ouzou Baâdji a été en phase avec son auditoire, par son discours simple et direct.

Le premier responsable du FLN dira ainsi que les populations de la wilaya de Tizi Ouzou ont toujours été présentes pour défendre le pays afin de fustiger les parties qui oeuvrent, selon lui, à semer la division entre les rangs des Algériens. Pour Abou El Fadl Baâdji, la situation difficile qui prévaut à Tizi Ouzou est similaire à toute l'Algérie. Les difficultés ne sont pas spécifiques à une seule région ou wilaya, mais à tout le pays. Des lobbies agissent dans l'ombre pour créer la zizanie, a-t-il martelé devant une assistance qui lui est acquise, étant donné qu'elle partage ses points de vue.

Salves d'applaudissements

Abordant les prochaines élections, le premier responsable du Front de Libération nationale a appelé les citoyens et les citoyennes à aller voter afin, affirme-t-il, de mettre en échec les plans de ceux qui

oeuvrent à nuire à la stabilité de l'Algérie. «Même si la nouvelle loi électorale contient quelques points ambigus, le FLN participe, dans cet objectif justement et pour être là dans les assemblées locales afin de se mettre au service des populations» a-t-il assuré.

Loin des questions locales, Baâdji dira, par ailleurs, que Tizi Ouzou ne peut vivre sans l'Algérie tout comme l'Algérie ne peut pas exister sans la wilaya de Tizi Ouzou. L'orateur, qui prononçait ces paroles devant une assistance qui a longuement applaudi, faisait vraisemblablement référence aux parties qui travaillent pour des agendas séparatistes. Des déclarations faites avant de s'adresser à ceux qui appellent à mettre le Front de Libération nationale au musée, leur répliquant qu'ils se trompent lourdement. «Le FLN fait et fera toujours son devoir envers le pays et le peuple algérien et il poursuivra sa mission de porter les espoirs des citoyennes et des citoyens pour une Algérie meilleure» assurait-il. Le Front de Libération nationale représente «l'espoir des Algériens et il est capable de le prouver, le 27 de ce mois», assure-t-il devant une assistance faite de militants enthousiastes, pour décrocher une belle victoire le jour des élections.

Plus d'une semaine après le début de la campagne électorale pour les élections locales du 27 novembre, c'est le FLN qui se jette en premier dans l'arène, dans le but de promouvoir son programme. Il entame ainsi de fort belle manière sa campagne avec son secrétaire général, venu dans une wilaya qui a, par le passé, eu les plus faibles taux de participation. Les populations, qui commencent à s'intéresser aux affaires de leurs communes et de leur wilaya, auront ainsi à choisir les personnes capables de faire la différence avec la gestion passée. Des personnes jeunes qui promettent beaucoup de nouvelles choses.