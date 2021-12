2022 sera-t-elle l'année d'excellence pour le paysage politique national, et la géopolitique continentale en Algérie? Sur le plan de la politique étrangère et la géopolitique continentale, a priori, l'année qui s'achève a vu une plus forte implication du paysage politique aux stratégies diplomatiques, et une large adhésion aux thèses nationales officielles.

Ils sont de plus en plus de partis politiques à rallier les thèses officielles, en matière de politique étrangère. Dans ce cadre, le secrétaire général du RND, Tayeb Zitouni, devait, à l'occasion d'une rencontre nationale de ses cadres, saluer les efforts et «la dynamique politique» que connait l'Algérie sur les plans régional et international.

Le premier responsable du RND a cité en référence l'apport et le rôle réconciliateur joué par l'Algérie dans la résolution des conflits politiques et armés dans la région, ainsi que les différends historiques entre pays arabes. Le déchainement accéléré des évènements sur le plan diplomatique et géopolitique n'a pas laissé de marbre l'ex-parti unique. ہ l'occasion de la tenue d'un conclave du bureau politique, le secrétaire général Baâdji a réitéré l'accostage de sa formation aux positions justes de l'Algérie.

Un soutien absolu est concédé aux positions de l'Etat algérien, saluant au passage «sa position responsable dans la riposte aux provocations de certaines parties françaises».

Le FLN reste intransigeant quant au«respect de la souveraineté et des institutions de l'Etat algérien».

La feuille de route est donc, on ne peut, plus claire. Idem pour Jil Jadid, qui vient de publier un communiqué dans lequel il revient sur les graves dérives d'une partie de la classe politique française et la montée du racisme et la xénophobie criminelle à l'égard de nos ressortissants dans l'Hexagone. Sur le plan interne, l'année 2022 profitera aussi à une nouvelle refonte de l'acte politique. En fait, jouissant d'une certaine dynamique induite par la refondation du décor institutionnel, notamment les institutions élues, le paysage politique compte poursuivre la cadence politique enclenchée. C'est le RND qui annonce la couleur dans ce cadre.

L'année 2022 verra des chantiers politiques lancés pour le renforcement des capacités de gestion et renforcer le rôle de l'élu local. Les deux partis n'omettent pas de revenir sur les résultats des élections locales qui, selon eux, confortent leurs bases militantes respectives, et leur ancrage populaire réel.

Quant aux blocages actuels dans les APC, le deux leaders du FLN et du RND appellent à faire prévaloir la raison et l'intérêt général. La révision du Code communal et de la loi électorale ont été également les deux principales revendications du patron du FLN.