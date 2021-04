Le titre de village le plus propre de la wilaya de Tizi Ouzou a été attribué, hier, au village Azra situé dans la commune littorale de Tigzirt. Après une série de reports causés par l'apparition de la pandémie de la Covid-19, la cérémonie de remise du prix de cette huitième édition a finalement eu lieu, hier, au niveau du théâtre régional Kateb Yacine de la ville de Tizi Ouzou. Une cérémonie marquée par une belle ambiance festive, dans le respect des mesures sanitaires induites par la lutte contre la propagation de la pandémie de Covid-19. C'était une grande fête qui s'est déroulée en présence de plusieurs parties prenantes dans l'organisation du concours.

En effet, dans une salle comble, l'on constatait la présence de représentants des pouvoirs publics, les responsables de l'Assemblée populaire de la wilaya de Tizi Ouzou, les représentants de l'Assemblée populaire de la wilaya de Béjaïa, les représentants de la Fondation Zinedine Zidane qui a été partenaire de cette huitième édition, les citoyens des villages participants au concours ainsi que la famille de la presse présente en force. Les prises de parole ont essentiellement tourné autour de l'importance de ce concours fondé par feu Rabah Aïssat, ancien président d'APW, dans le cadre de la protection de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie dans les villages de la wilaya. Ainsi, à l'annonce du nom du village sacré Champion de cette 8ème édition, une grande joie s'en suivit parmi les villageois d'Azra qui ont organisé une petite fête à l'intérieur de la salle. Des applaudissements et des youyous ont, en effet, accueilli l'annonce de la consécration de ce village dont les citoyens ont travaillé durement durant une année sous la loupe de la commission de suivi du concours. À la deuxième place du concours, les organisateurs ont nommé le village

Aït Amar situé dans la commune des Aït Bouadou tandis qu'à la troisième position, on retrouve le village Bou Ighzer situé dans la commune de Frikat dans la daïra de Draâ El Mizan. Le village Aït Aïssa Ouyahia dans la commune d'Illiliten arrive à la quatrième place juste devant le cinquième au classement qui est Tafrount situé dans la commune d'At Yahia, daïra d'Iferhounen.

La sixième place, elle, est revenue au village Affensou situé dans la commune de Larbaâ Naït Irathen alors qu'à la septième position on retrouve Aït Bouada, dans la commune d'Azazga et Ifnayen à la huitième position juste devant le village Icheliven situé dans la commune d'Ath Vu Youcef. La dixième place est revenue au village Ath Mimoun situé dans la commune d'Ath Aggouacha, daïra de Larbaâ Naït Iraten. Le classement du super concours, lui, a consacré trois beaux villages. En première position, on retrouve le village Aourir Ouzemmour, dans la commune d'Akbil et Ibekarene situé dans la commune de Bouzeguene à la deuxième place alors que la troisième place est revenue au village Aït Zellal dans la commune de Souamaâ.