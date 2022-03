Après des siècles d‘oubli, la pratique revient à l'air du temps. Aller à la rencontre du printemps est une tradition ancestrale des populations berbères, essentiellement en Kabylie où elle a été maintenue jusqu'aux années 70 du siècle passé. Ces dernières années, la tradition réapparaît et de nombreuses populations de villages fêtent, à l'instar de leurs ancêtres, l'arrivée du printemps. Amageur N Tafsouth ou «Aller à la rencontre du printemps» est un rituel pratiqué par les anciens chaque début du mois de mars, généralement le 1er de ce mois qui marque le début de la saison dans le calendrier agraire appliqué par les Amazighs. Ce week-end, c'était autour des citoyens du village Azra, situé dans la commune de Tigzirt d'aller à la rencontre du printemps. Tôt dans la matinée de vendredi, les villageois de cette belle localité située à quelques encablures de la mer Méditerranée se sont regroupés, hommes, femmes, vieux et enfants, au niveau de la place du village. Au programme, une virée dans la nature, comme aux temps des anciens, pour célébrer l'arrivée du printemps. L'ambiance était au rendez-vous d'autant plus que la température était vraiment printanière. En procession, des dizaines de villageois vont dans les champs en famille pour cueillir les premières gouttes de rosée par une matinée symbolique. En effet, l'occasion offre une ambiance festive pour les familles qui laissent jouer les enfants dans l'herbe encore fraîche pour accueillir le printemps. L'occasion est aussi une symbolique pour les anciens qui exprimaient leur soulagement de la fin de la dure saison de l'hiver avec son froid e ses neiges. D'ailleurs, les rituels observés durant cette journée indiquent que les gens s'apprêtaient à entamer une saison riche et abondante. Une période qui précède aussi la saison estivale marquée par les moissons. Ainsi, les enfants du village Azra ont renoué avec une tradition que même leurs parents n'ont pas connue. Une tradition qui remonte vraiment loin dans le temps. Ils découvrent une maîtrise parfaite du cycle des saisons. Les anciens avaient, en effet, une connaissance très riche en la matière. Ils menaient une vie bercée par le rythme des saisons. Elle n'était pas facile, mais elle n'était pour autant pas stressante comme celle d'aujourd'hui qui éloigne l'humain de son environnement naturel qui est justement la nature. Avant Azra, des villages ont repris cette tradition, il y a plusieurs années. À Tarihant, village situé dans la commune de Boudjima, les villageois ont renoué avec ce rituel il y a de cela quelques années. Chaque premier jour du mois de mars, les villageois sortent de bon matin pour se répandre dans la nature en accueillant avec joie la saison des fleurs. Une belle manière de rendre hommage à la nature et à la beauté.Dans les temps lointains, l'être humain vivait en harmonie avec la nature; sa nature. Les générations actuelles s'y retrouvent justement parce qu'elles ressentent la douleur de cette rupture du lien avec la nature à cause d'une vie moderne qui éloigne les gens de leur environnement naturel. Et, Amagueur n tafsouth est un moment soustrait à un passé qui s'éloigne de plus en plus avec tout ce qui rend les humains heureux.