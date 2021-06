Des complaintes qui déchirent le coeur. Les patients atteints de cancer en Algérie soufrent et crient leur détresse à qui veut les entendre. Les propos alarmants de Hamida Kettab, secrétaire générale de l'Association d'aide aux patients cancéreux du Cpmc, lors de la conférence de presse organisée avant-hier, résument à eux seuls la gravité de la situation. En 2021, des enfants, des femmes et des hommes meurent du cancer en raison des ruptures de stock de médicaments de chimiothérapie, des pannes des accélérateurs de radiothérapie et des délais d'attente des rendez-vous qui varient entre 8 et 12 mois. Regrettable situation, quand on sait que l'Etat a investi des milliards de dollars pour en finir avec de pareils manquements. Comme si rien n'a été fait, nous revoilà revenus au point zéro dans la prise en charge des malades cancéreux. En 2012, l'Algérie disposait de sept accélérateurs de radiothérapie. Elle en a 50 en 2021, mais la situation est pire puisque de tous ces accélérateurs, seuls 13 seraient opérationnels! Comment est-ce possible pour un responsable du secteur de la santé, de tolérer une pareille situation? Est-il normal, encore aujourd'hui, qu'un matériel, que des appareils aussi coûteux, chèrement payés aux frais du contribuable tombent en panne? Où sont les contrats de performance et de maintenance? Ont-ils été établis en amont avec les importateurs?

C'est le pire des sabotages quand c'est à la santé des citoyens qu'on s'en prend. Qui est comptable de ces carences? Personne évidemment et tant qu'il n'y a pas de responsables qui assument ces situations, l'échec sera indéfiniment répété avec ses cortèges de victimes. Avec ces pénuries de médicaments à répétition, ces défaillances dans le secteur de la santé, le temps n'est-il pas venu pour une réflexion profonde à notre dépendance en approvisionnement, sur notre système de santé?

Jusqu'à quand laisserons-nous succomber nos malades par manque d'un simple réactif? Jusqu'à quand laisserons-nous l'état de soins sélectifs pour certains et pas pour d'autres? Que les choses soient claires et entendues: ce n'est pas un luxe et l'accès aux soins est un droit fondamental pour tous les citoyens algériens sans distinction aucune.

Est-ce le cas à présent en Algérie? Sans langue de bois, la réponse est non et on n'a qu'à écouter les premiers concernés, c'est-à-dire les patients et ceux qui sont au front de la lutte, dont les médecins et les associations d'aide aux cancéreux. Elles étaient près de 12 associations à lancer, avant-hier, un appel au président de la République, sous le sceau de l'urgence. Ces associations regroupées en alliance nationale, affirment sans langue de bois que «des patients cancéreux aujourd'hui sont à l'abandon». S'il y a un secteur où les cris de détresse n'ont jamais cessé, c'est bien celui de la santé et plus particulièrement dans son volet relatif au cancer. On se rappelle de l'alerte donnée, il y a à peine deux mois, par le président de la Société algérienne d'oncologie médicale. Le professeur Kamel Bouzid a remué ciel et terre pour alerter, sensibiliser et dire que des enfants cancéreux risquent de mourir en Algérie faute de médicaments. «Depuis 4 ou 5 mois, on vit des ruptures itératives en médicaments, notamment des médicaments de base utilisés dans le traitement du cancer de l'enfant», s'est écrié, scandalisé, le professeur dans l'entretien qu'il a accordé, hier, au journal on-line TSA.

Le spécialiste joint son cri à l'alerte donnée par sa collègue la professeure Boudiaf, chef de service d'oncologie pédiatrique au CHU Mustapha Pacha. «Cela fait 2 mois qu'elle a lancé un cri d'alerte, et à ce jour on est toujours en rupture de ce type de médicaments et d'autres. Et on n'a toujours pas compris pourquoi», s'interroge le professeur. Les décideurs ont-ils entendus tous ces cris stridents? Un peu de pitié, un brin d'humanité, messieurs...