L'efficacité dans la maîtrise des incendies, éteints pour la plupart, renseigne sur la grande capacité des groupes de lutte contre les incendies, opérationnels dans les zones en question. Cependant, le lourd bilan des victimes des terribles incendies qui se sont déclarés dans certaines wilayas à l'est du pays, révèlent l'ampleur du déficit dans la gestion des grandes catastrophes en Algérie. Il nous impose moult réflexions. Autrement dit, comment pouvons-nous accentuer notre capacité à affronter pareilles situations et anticiper des risques éventuels? Comment élaborer un mode de résilience face à ces risques récurrents avec, de surcroît, des dommages humains aussi importants? Ailleurs, s'il est vrai que les incendies sont tout aussi importants, à telle enseigne qu'ils engendrent des dégâts impressionnants, il n'en demeure pas moins que sur le plan des pertes humaines, l'écart reste très important. Il y a lieu de situer les responsabilités des uns et des autres, afin de rectifier le tir et d'en tirer les leçons indispensables pour éviter que pareils scénarios ne se reproduisent. En termes clairs, quelles sont les leçons objectives à tirer de la gestion de ces incendies, sur tous points de vue? Les terribles épisodes de l'été 2021, qui ont endeuillé des dizaines de familles en Kabylie et plusieurs autres wilayas à l'est du pays, auraient pu amener les autorité en charge des situations d'urgence à améliorer la résilience de nos dispositifs face à de tels risques majeurs. Face à des aléas aussi perceptibles et évidents, il aurait été plus judicieux de coordonner les actions et les interventions à mener sur le terrain, en vue d'organiser les évacuations, orienter les secours, identifier les zones vulnérables, cibler les zones à risques, etc.... Existe-t-il un manuel de gestion des grandes catastrophes aux mains des décideurs locaux et centraux, afin de faire face à pareilles situations? Aussi, l'on est en droit de s'interroger sur les réponses tardives à certaines situations, telles que l'évacuation immédiate et anticipée des populations situées dans les zones vulnérables et à risques. D'où cette anarchie visible au niveau des scènes de gestion des foules et d'évacuation dans les cités, notamment. Y a-t-il eu étude et évaluation des différents facteurs à risques, la vitesse des vents, leur orientation, la durée d'atteinte des zones vulnérables, les aléas existants, etc.... Pourquoi a-t-on abouti à autant de morts dans ces incendies? Comment des gens menacés n'ont pas été évacués à temps des zones connues et objets potentiels d'incendies? Quelles ont été les types de réponses temporelles aux aléas de cette situation de sinistre et les décisions envisagées et prises par les responsables, à différents échelons? Cela dit, la veille et l'anticipation restent des éléments de réponses indiqués à même d'atténuer, voire même faire disparaître tout risque,de dégâts matériels et humains. Ce qui nous amène à poser la question relative à l'existence ou non d'un schéma rodé ou un processus systématisé à disposition des décideurs locaux, à observer scrupuleusement en cas de catastrophe. Les plans Orsec sont-ils réactualisés et réadaptés, en fonction des menaces et des risques éventuels liés aux régions respectives?

Les capacités opérationnelles des agents et personnels en charge de la gestion de ces catastrophes, à différents échelons fonctionnels, sont-elles fiables et ajustées? Les modes d'organisation de gestion des risques font-ils l'objet de réactualisations? Les capacités et procédures de résilience globale sont-elles garanties avec les modes d'organisation actuels? Ceci étant, un audit général pourrait nous permettre de constater comment la stratégie actuelle de gestion des risques est-t-elle à même de nous permettre d'améliorer notre résilience et accroitre l'efficacité des modes de gestion et leur capacité d'adaptation. La réponse à ces questions définira le type d'organisation de la gestion des risques que nous suivons (un diagnostic) et, par conséquent, celui auquel nous devons aboutir au final (Un nouveau plan opérationnel). Dans ce constat préalable, l'élément humain devra être au centre de toutes les attentions et les politiques à mettre en oeuvre dans l'avenir.