Les aveux et les révélations exclusifs faits par les terroristes capturés à Skikda le 16 mars dernier, dans la forêt d'Oued Edouar près de la commune de Béni Zid, dans la daïra de Collo, au niveau de la 5ème Région militaire se poursuit. Après une première diffusion, voilà que d'autres terroristes sont passés aux aveux.

Il s'agit de terroristes ayant rallié les maquis durant les années 90 et arrêtés par l'ANP. Ainsi, après le passage à la télévision publique du tristement célèbre Leslous Madani, c'est au tour de Batib Youcef, dit Oussama Abou Soufiane

El-Nighassi, de porter ses témoignages. Ce dernier a déclaré qu'il était émir du groupe terroriste et a fait des révélations sur ses activités criminelles depuis qu'il a pris les armes à ce jour et finira par avouer ses liens avec l'organisation terroriste Rachad, dirigée par le sinistre Mohamed

El Arabi Zitout.

Ses confessions n'ont fait que confirmer la haute trahison de cette entreprise de crimes contre le pays et le complot dévastateur afin de déstabiliser la société. Suite à ces révélations, les Algériens ont eu droit à des images et des propos qui ont replongé les plus âgés dans de douloureux souvenirs, mais heureusement estompés. Plusieurs points sont à retenir de ces aveux, outre les conditions de survie de ces terroristes dans les maquis, durant des décennies. Comme pour Leslous Madani, les récentes révélations de terroristes décrivent une situation particulièrement lamentable dans laquelle ils vivaient et ce n'était pas possible de continuer à vivre dans ce contexte qui ressemble à un suicide.

D'ailleurs, les images, communiquées par l'Armée nationale populaire au mois de mars dernier, quelques heures après la fin du ratissage, présentaient une situation primitive à laquelle sont réduits ces résidus du terrorisme. Des corps maigres, les cheveux hirsutes, des vêtements malpropres et crasseux, ainsi que des visages aux expressions miséreuses.

Leurs regards sont absents, sans éclat. Ce qu'il y a lieu de retenir de cette seconde partie des aveux diffusée jeudi dernier, ce sont surtout les relations qu'entretenait Rachad avec ces résidus terrés dans un contexte odieux, dans les maquis. Rachad cherchait à les maintenir actifs pour exécuter des plans de destruction dans le pays, le replonger dans un climat de psychose dans le but, selon leur logique criminelle de prendre le pouvoir. Ce détail figure, sans conteste, parmi les révélations fracassantes enregistrées, d'où, souligne l'un des terroristes: «Zitout nous a demandés d'agir pour provoquer la chute du régime. Il nous a contactés par le biais d'un intermédiaire qui nous a promis de l'aide pour cette mission».

C'est clair que Zitout n'aide personne. Ses contacts sont arrêtés l'un après l'autre et ses terroristes qui agissaient au profit d'Al Qaïda au Maghreb islamique passent aux aveux sans aucune pression d'ailleurs.

