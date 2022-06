De quoi sera faite la saison estivale dans la wilaya d'Annaba où 21 plages sont autorisées à la baignade sur un littoral de 80 km de long? La question mérite d'être posée car l'enjeu est de taille. L'été 2022 est annonciateur d'un retour à la normale après trois années de confinement dû à la pandémie de coronavirus. Une pandémie ayant sérieusement affecté le secteur du tourisme. Pour cette saison, qui sera certainement chaude en raison du changement climatique, une déferlante humaine est attendue. Néanmoins, hormis le nettoiement des plages et la mise en place des différents dispositifs de sécurisation des vacanciers, comprenant la Protection civile, Gendarmerie et Sûreté nationales, rien ne présage un changement tant les projets de développement du secteur font défaut. Car, l'été ne se résume pas aux plaisirs balnéaires. Si l'été est synonyme de grandes vacances, il est supposé procurer la sérénité et l'attractivité des visiteurs à cette wilaya autrefois perle de l'Est algérien. Les parcs d'attractions et les villages touristiques, projets embellissants, ne font pas partie du décor annabi. En somme un potentiel touristique mal exploité. À cela s'ajoute la dégradation du cadre environnemental, l'anarchie pluridimensionnelle, le laisser- aller à tous les niveaux, les marchands de l'informel qui squattent les grandes artères de la ville, le diktat des parkingueurs. En outre, le cours de la Révolution, première vitrine d'Annaba, est squatté.

Ces situations, et bien d'autres, ne profitent guère à une saison estivale à laquelle aspirent les pouvoirs locaux qui s'attellent à préparer la saison estivale avec les moyens de bord. Mieux encore, toutes les sorties effectuées par les autorités pour s'enquérir de cette préparation, se sont focalisées sur les plages! Mais qu'en est-il de la nouvelle gare maritime dont la mise en service était prévue il y a quelques mois? Il en est de même de l'ouverture du port sur le cours de la Révolution. Des promesses et des paroles.