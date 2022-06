Ils ont fait leur retour avant même l'ouverture de la saison estivale. Il a suffi que le soleil pointe le bout de son nez, que le mercure grimpe un peu, pour qu'ils reprennent leurs bâtons de... «parkingeurs»»! Vous l'avez bien compris, il s'agit de ces énergumènes qui traumatisent, chaque année, les vacanciers. Ils ont repris leurs places au niveau des plages alors que les communes n'ont même pas accordé de concessions. C'est le cas au niveau de l'une des plus belles plages de la capitale, en l'occurrence Terfaya (Canadienne) à Aïn Taya. Les jeunes, reconvertis en gardiens de parking, ont squatté les lieux afin de «racketter» tous ceux qui voudraient profiter de la mer. Ils leur font payer le prix fort, puisque même leur tarif a connu une inflation. C'est 200 dinars la voiture, et 250 la camionnette ou le camion. Cela alors que sur la plaque «officielle», installée par les services communaux, il est mentionné que c'est respectivement 150 et 200 dinars. Gare à celui qui «osera» réclamer! Il se fera lyncher par ces «parkingeurs» en colère! Une situation qui nous met de suite dans «l'ambiance» de l'été dans la plupart des plages du pays. Souvent irrespectueux et appliquant les tarifs qu'ils veulent, ces gardiens des plages finissent par gâcher la journée de repos des vacanciers. Tout comme les plagistes qui imposent des frais d'accès à la plage, pourtant publique et gratuite. Or, ils placent leurs parasols et tables à louer, très tôt le matin, proches de la mer, obligeant les estivants à les louer s'ils veulent une bonne place. Celui qui voudra se révolter risque aussi d'être lynché. Pis encore, les prix «imposés» frôlent l'indécence. 600 dinars pour un parasol, 1200 dinars pour une table et quatre chaises. Bref, c'est le minimum syndical pour être bien installé.

Les estivants ayant des enfants, qu'ils sont obligés de surveiller, finissent par payer. Tout comme les jeunes filles seules ou avec une amie, qui «monnayent»une certaine sécurité et l'assurance de ne pas être embêtées! Certes, il est normal de payer pour le parking afin de garer sa voiture, il est aussi normal que les communes accordent des concessions aux plagistes, néanmoins, ces derniers doivent être contrôlés.

Chaque année, les «responsables» font semblant de préparer la saison estivale en nous bombardant d'annonces qui laissent croire que l'on va nager dans les plages de la Côte d'Azur cette année. Finalement, on a le droit qu'à un petit coup de peinture, quand ce n'est pas de la chaux. Le parking que l'on paye à 200 dinars est sale et complètement cabossé. On y laisse une partie de notre suspension quand ce n'est pas une porte ou un phare du fait que les voitures sont garées n'importe comment. Les estivants n'ont même pas le droit à un robinet d'eau de mer à la sortie pour pouvoir se nettoyer les pieds et remonter directement dans leurs véhicules, les pieds propres. Est-ce normal que 60 ans après l'indépendance presque aucune de nos plages ne dispose de rince-pied? Ce n'est pourtant pas la mer à boire. Cela devrait être le strict minimum à assurer aux estivants qui payent des impôts et sont «taxés» sur la plage. Jusqu'à quand donc cette méprise? Certes, certains d'entre eux font aussi preuve de grave incivisme gâchant la vie à ceux qui ne demandent que de profiter tranquillement d'une journée à la mer! Nonobstant le fait qu'ils laissent leurs détritus un peu partout rendant les plages comme de véritables décharges.

D'autres,, par contre, au nom de la «horma», construisent un bidonville en pleine plage, recouvrant la vue de la grande bleue à ceux qui se trouvent derrière.Or, la plage nous appartient à tous. Que finissent ces comportements qui gâchent les vacances!