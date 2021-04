La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a ordonné l'envoi d'une mission d'experts du Centre national de recherche en archéologie (Cnra) et de l'Ecole nationale de conservation et de restauration des biens culturels (Encrbc) afin d'authentifier la mosaïque découverte récemment dans la ville de Jijel, durant des travaux de terrassement, a indiqué un communiqué du ministère. Elle a instruit, en outre,

«la suspension des travaux» en cours au niveau du site, au centre-ville de Jijel. Par ailleurs, le ministère de la Culture et des Arts a démenti «une quelconque description ou expertise» concernant cette découverte ainsi qu'un «abandon» par ses services, précisant que l'époque, les caractéristiques et l'importance de cette mosaïque seront dévoilées dès la fin des travaux à mener par les équipes spécialisées. Un citoyen avait découvert, mardi à Jijel, une mosaïque archéologique lors de travaux de terrassement pour la construction d'une bâtisse, a indiqué la direction wilayale de la culture et des arts. Une équipe spécialisée du ser-vice du patrimoine a été dépêchée sur les lieux pour examiner la mosaïque, la première mesure étant l'arrêt des travaux jusqu'à accomplissement des procédures réglementaires en vigueur.